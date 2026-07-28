Elezioni provinciali Lecce, Congedo (FdI): 'Soddisfazione per il risultato. Fratelli d'Italia primo partito del centrodestra per consensi e amministratori mobilitati'

- "Non posso che esprimere soddisfazione per l'esito delle elezioni provinciali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Lecce. La scelta delle segreterie provinciali del centrodestra di convergere su un'unica lista, risultata la più votata, favorita anche dalla divisione del centrosinistra in due liste, ha consentito con 44.188 voti ponderati di eleggere otto consiglieri provinciali: quattro della Lega, tre di Fratelli d'Italia e uno di Forza Italia, pari alla metà dell'intero Consiglio provinciale. Fratelli d'Italia si conferma il partito trainante della coalizione, risultando il primo del centrodestra sia per numero di amministratori che hanno sostenuto i propri candidati, ben 259 consiglieri comunali, sia per il totale dei voti ponderati, pari a 20.118. Rivolgo le più sincere congratulazioni e l'augurio di buon lavoro a tutti gli eletti, a partire dai consiglieri provinciali di Fratelli d'Italia: Renato Stabile, il più votato in assoluto con 7.465 voti ponderati, Oronzino Tramacere, alla sua prima elezione, con 4.902 voti, e Francesco De Vitis, riconfermato con 4.354 voti. Resta il rammarico per l'elezione soltanto sfiorata da Antonio Donno, al quale va il mio ringraziamento per l'impegno, la serietà e la generosità dimostrati durante questa competizione, sono certo che non mancheranno altre occasioni per valorizzarne le doti umane e politiche, e il forte radicamento sul territorio. Un sentito ringraziamento va infine a tutti gli amministratori locali e i dirigenti del territorio che hanno sostenuto con convinzione i candidati di Fratelli d'Italia, contribuendo con il loro voto a questo importante risultato politico".