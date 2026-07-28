Manfredonia capitale della vela giovanile: oltre 450 atleti ai Campionati Italiani in doppio



MANFREDONIA (FG) – Dal 5 al 10 settembre Manfredonia si trasformerà nella capitale della vela giovanile italiana, ospitando i Campionati Italiani Giovanili in Doppio, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale della Federazione Italiana Vela. – Dal 5 al 10 settembre Manfredonia si trasformerà nella capitale della vela giovanile italiana, ospitando i Campionati Italiani Giovanili in Doppio, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale della Federazione Italiana Vela.





L'evento porterà nella città sipontina 225 imbarcazioni e 450 giovani atleti, pronti a sfidarsi nelle principali classi veliche giovanili per conquistare sei titoli italiani junior. Una manifestazione che coniuga sport, turismo e promozione del territorio, destinata a richiamare in Puglia centinaia di tecnici, accompagnatori e famiglie provenienti da tutta Italia.





La presentazione ufficiale si è svolta nel Palazzo degli Assessorati della Regione Puglia alla presenza del vicepresidente della Regione e assessore allo Sport Cristian Casili, del presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto, del presidente nazionale della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre e della presidente del comitato organizzatore Ilenia Clemente.





Un villaggio della vela nel cuore della città





Cuore pulsante della manifestazione sarà il Villaggio di Regata, che verrà allestito nel centro di Manfredonia e fungerà da polo organizzativo e logistico dell'intero evento.

L'area ospiterà la segreteria di regata, gli spazi dedicati alle attività tecniche, gli stand dei partner dell'iniziativa e numerosi appuntamenti collaterali, diventando un punto di riferimento per atleti, addetti ai lavori e visitatori.

In mare saranno protagoniste alcune tra le più importanti classi della vela giovanile italiana, tra cui i catamarani Nacra 15, Hobie Cat 16 e Hobie Cat Dragoon, oltre alle classi 29er, 420 e RS Feva, simbolo della formazione dei futuri protagonisti della vela nazionale.





La Regione Puglia investe sullo sport e sul territorio





Per sostenere l'organizzazione dell'evento, la Regione Puglia ha stanziato 80 mila euro, confermando la volontà di investire nelle grandi manifestazioni sportive come strumento di valorizzazione del territorio.

«Abbiamo destinato 80 mila euro per sostenere questo evento», ha spiegato il vicepresidente della Regione Puglia, Cristian Casili. «Si tratta di un investimento che avrà un impatto importante perché punta sui giovani, sulle famiglie, sulla promozione del territorio e sulle ricadute economiche che iniziative di questo livello sono in grado di generare».





Un evento di eccellenza per la Puglia Regione Europea dello Sport





Il presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto, ha definito la manifestazione «un campionato italiano di eccellenza che coinvolge le attività del mare», sottolineando il prestigio dell'appuntamento e il valore che esso assume per l'intero movimento sportivo regionale.

L'assegnazione dei Campionati Italiani Giovanili in Doppio rientra inoltre nel programma di Puglia Regione Europea dello Sport, progetto che punta a promuovere il territorio attraverso eventi di rilevanza nazionale e internazionale.

Giliberto ha infine ringraziato il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, «per la fiducia accordata ai dirigenti pugliesi», evidenziando come la scelta di Manfredonia rappresenti un importante riconoscimento per la capacità organizzativa della regione.

Per sei giorni il porto sipontino diventerà così il centro della vela italiana, offrendo ai migliori giovani velisti del Paese l'opportunità di contendersi i titoli nazionali in uno scenario che unisce tradizione marinara, sport e promozione del patrimonio costiero pugliese.