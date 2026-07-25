'Meridiani d’Estate 2026': Brindisi tra cultura, musica e tradizioni



BRINDISI - “Meridiani d’Estate 2026” è il cartellone di eventi culturali e di spettacolo organizzato dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, nell’ambito delle attività finanziate dalle risorse assegnate alla Fondazione dalla legge di bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027, su proposta dell’on. Mauro D’Attis. Un programma diffuso che accompagna la città nei mesi più caldi e attraversa teatro, musica, letteratura, comicità, danza e tradizioni popolari, coinvolgendo il centro storico, il lungomare, i quartieri, i chiostri, le piazze e i luoghi affacciati sul porto. - “Meridiani d’Estate 2026” è il cartellone di eventi culturali e di spettacolo organizzato dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, nell’ambito delle attività finanziate dalle risorse assegnate alla Fondazione dalla legge di bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027, su proposta dell’on. Mauro D’Attis. Un programma diffuso che accompagna la città nei mesi più caldi e attraversa teatro, musica, letteratura, comicità, danza e tradizioni popolari, coinvolgendo il centro storico, il lungomare, i quartieri, i chiostri, le piazze e i luoghi affacciati sul porto.





«Ringrazio l’on. Mauro D’Attis - ha detto l’assessore comunale alle Attività Produttive, Giuseppe De Maria, nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina a Palazzo di Città - per aver sostenuto l’assegnazione di risorse importanti alle attività culturali e di spettacolo della nostra città. L’estate brindisina, però, non comincia oggi: va letta nella complessità di un’offerta avviata a giugno con i grandi appuntamenti sportivi, tra regate veliche, motonautica e basket, e proseguita con Appia Wine, manifestazione che ha saputo connettere la città, la storia e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Oggi guardiamo al futuro, immaginando una modalità di programmazione più articolata e nuovi spazi attrezzati nei quali organizzare anche eventi a pagamento, capaci di ampliare l’offerta e rendere la città sempre più competitiva».





«È evidente - ha spiegato il presidente della commissione consiliare Attività Produttive, Mario Borromeo - che il calendario estivo poteva essere presentato con maggiore anticipo. Tuttavia, considerando i circa 90 giorni di giugno, luglio e agosto, le iniziative interessano 58 giornate, pari a circa il 65% dell’intero periodo. Al di là del ritardo nella presentazione, Brindisi ha potuto e potrà dunque contare su un’offerta ampia e distribuita lungo tutta l’estate. L’obiettivo per il futuro è coniugare le due esigenze: presentare il programma per tempo e continuare a garantire un’offerta diffusa e di qualità».





«“Meridiani d’Estate” nasce da una visione che mette in relazione linguaggi, luoghi e spettatori - ha concluso il direttore artistico, Carmelo Grassi -. Il cartellone attraversa il teatro, la musica, la letteratura e le tradizioni popolari, valorizzando il centro e i quartieri. Abbiamo costruito un programma capace di parlare alla città nella sua interezza. L’obiettivo è rafforzare il rapporto tra cultura, spazi urbani e partecipazione».





Il primo itinerario porta il teatro nei quartieri con la seconda edizione del “Festival di Teatro in Vernacolo”. Quattro compagnie brindisine restituiscono al dialetto la sua forza scenica e popolare: I Teatranti hanno aperto il 17 luglio a Bozzano con “Senza titolo”; Li Tre CompARI hanno raccolto il testimone il 24 luglio a Santa Chiara con “Sobbr’alla tigna la capu malata”; Anti&Mino presentano il 31 luglio a Sant’Elia “Il commissario Uccio La Volpe e il mistero di San Ghiatoro”; il 7 agosto, nel piazzale superiore del Monumento al Marinaio, la compagnia Il Sipario chiude il percorso con “Nd’ha frittu purpi”. Il vernacolo diventa memoria, comicità e patrimonio comune, mentre le commedie riportano la programmazione in dialogo con i luoghi della vita quotidiana.





Piazza Duomo, nello spazio antistante il Museo archeologico “Francesco Ribezzo”, ospita la quarta edizione di “Verdi in Città”, la rassegna teatrale e musicale en plein air realizzata con la collaborazione del Polo Biblio-Museale, della Basilica Cattedrale di Brindisi e di Puglia Culture. Il programma si è aperto il 23 luglio con Nicola Acunzo in “Eduardo, parliamoci chiaro”, dedicato al mestiere dell’attore e alla lezione di Eduardo De Filippo. Il 28 luglio Enrico Lo Verso e Mirko Lodedo presentano “Resta diva. Omaggio a Maria Callas”, ritratto della donna oltre il mito. L’1 agosto Fabrizio Saccomanno porta in scena “La guerra del vino”, con la musica di Marco Schiavone, tra memoria e identità del territorio. Il 4 agosto Alessandra De Luca interpreta “Bandiera bianca”, mentre il 7 agosto Sara Santucci, Chiara Dimaggio e Lorenzo Mancarella rendono omaggio alle figure femminili che hanno segnato la storia con “Le mie donne”. L’11 agosto Simona Epifani è protagonista di “Caro Mimmuzzu mia…”, tra affetti e memoria, e il 13 agosto Daria Paoletta chiude la rassegna con “Maledetta primavera. Ché gli Dei non possono piangere”, rilettura contemporanea del mito.





Il 28 luglio il cinema entra nel cartellone con “Ciak Insieme - Visioni di comunità”, cineforum partecipato promosso dal Servizio “La Città delle Ragazze e dei Ragazzi di Brindisi”, gestito da ImmaginAbile Impresa Sociale. L’iniziativa porta le proiezioni nei quartieri e trasforma parchi e piazze in luoghi di incontro: al PoP Perrino è in programma “Encanto”, mentre il 25 e il 28 agosto il Parco Maniglio ospita “L’amore, in teoria” e “Troppo cattivi”. I film, scelti a partire dai temi emersi nel lavoro con ragazze e ragazzi, sono preceduti da attività di educativa di strada.





Il momento più atteso arriva sabato 8 agosto alle ore 4.30 sulla Scalinata Virgilio, con il concerto all’alba di Mirko Lodedo. “All’alba… Vi racconto il mio piano” affida al pianoforte il passaggio dalla notte al giorno, in una relazione diretta con il mare, il porto e la luce che avanza lentamente. Musicista e compositore, autore di musiche per il teatro e per il cinema, Lodedo costruisce un ascolto nel quale il paesaggio entra nella partitura. Il pubblico raggiunge la scalinata quando la città è ancora sospesa e condivide un’esperienza capace di unire musica, tempo e luogo.





La stessa Scalinata Virgilio accoglie la sera dell’8 agosto la Generale Street Band con il “Vasco Rossi Tribute”. In scaletta, le canzoni del rocker di Zocca, dalle ballate più intime ai pezzi diventati inni collettivi, per una serata costruita sull’energia del live e su un repertorio capace di dare parole alle fragilità, ai desideri e alle contraddizioni di più generazioni.





Il 12 agosto il Parco Cesare Braico ospita “Brindisi, Melonata sotto le stelle”, iniziativa che riprende una tradizione cittadina legata al melone e all’anguria locale. La degustazione gratuita dei frutti dell’estate diventa il centro di una festa dedicata alla socialità e all’aggregazione. Il programma comprende lo spettacolo “Napule è presenta… ’A città ’e Pulecenella”, con un omaggio alle canzoni di Pino Daniele e Renzo Arbore, la musica del maestro Mario Lazzari, lo schiuma party, il Festival dei Colori Holi Party e il dj set. Una consuetudine familiare e popolare trova così una forma nuova, capace di coinvolgere famiglie, giovani e quartieri.





Uno degli appuntamenti centrali del cartellone è il concerto dei Gemelli DiVersi, il 19 agosto in piazza Santa Teresa. Il gruppo attraversa quasi trent’anni di carriera con un repertorio che unisce pop, rap e melodia, entrando nella memoria di una generazione con pezzi come “Un attimo ancora”, “Mary” e “Fotoricordo”. Il concerto sarà preceduto dal warm up dei vocalist e dei dj di Ciccio Riccio, con un set pensato per accompagnare la piazza verso il live.





Il lungomare cambia ritmo con “Luna Latina”, in programma il 3, il 17 e il 24 agosto all’altezza della Capitaneria di Porto. Salsa e bachata trasformano il tratto di viale Regina Margherita in uno spazio di musica, movimento e incontro, aperto tanto agli appassionati quanto a chi sceglie semplicemente di lasciarsi coinvolgere. La parola scritta e il tema dell’attesa trovano spazio in “Brundabooks - V edizione La Rassegna del Chiostro”, con incontri, letture, dialoghi ed esposizioni ospitati nel cortile della Casa di Quartiere Minimus al Bastione di Porta Mesagne, nel cortile dell’ex convento di Santa Chiara e nel cortile del Duomo.





Alla comicità è dedicato “Brindisi Cabaret Show”, con Dado e Ciro Giustiniani, in arrivo il 20 agosto sulla Scalinata Virgilio. Due stili diversi si incontrano in uno spettacolo costruito sui tempi della battuta, sull’osservazione della vita quotidiana e sulle contraddizioni del presente. La comicità musicale e paradossale di Dado si alterna ai personaggi e ai monologhi di Giustiniani, in una serata pensata per un pubblico ampio e per una città che, durante l’estate, trova anche nella risata un’occasione di incontro.





Il 23 agosto la Scalinata Virgilio diventa lo spazio di “Endas in Arte”, rassegna organizzata dall’Endas Provinciale di Brindisi con la partecipazione di artisti provenienti dalle diverse province pugliesi. L’iniziativa affida alle arti visive un nuovo spazio nel cartellone estivo e trasforma il lungomare in un luogo di esposizione e confronto.





Il tratto conclusivo dell’estate guarda alla storia. Il 26 agosto il Castello Svevo ospita il primo appuntamento brindisino della XXIX edizione del “Barocco Festival Leonardo Leo” con “Drusilla vedova ingegnosa”, affidata all’orchestra barocca “La Confraternita de’ Musici”, diretta al cembalo da Cosimo Prontera, con Salvatore Misticone, Nando Paone e Giacomo Rizzo. Ingresso € 3,00, info T. 347 060 4118.





Il 27 agosto Gianluigi Cosi porta sulla Scalinata Virgilio “La notte dei cantautori”, un viaggio nella musica italiana tra Rino Gaetano, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De André, Ivan Graziani, Sergio Endrigo, Edoardo Bennato e tanti altri. Voce, chitarra e parola attraversano pagine che appartengono alla storia della canzone d’autore. Il secondo tempo della serata porta sul palco SENZA CRI, artista brindisino al confine tra pop, sfumature urban e libertà espressiva. Il suo ritorno nella città d’origine suggella il dialogo tra esperienze diverse, accomunate dalla centralità delle parole e da un modo tutto personale di attraversare il pop contemporaneo.





Dal 28 agosto al 5 settembre, infine, il “Medieval Fest - Templari, Brindisi Porta d’Oriente” riporta alla Casa del Turista e alle Case Minime teatro, giochi e antichi saperi.





Da sabato 29 agosto a lunedì 7 settembre Brindisi si raccoglie attorno ai Santi Patroni, san Teodoro d’Amasea e san Lorenzo da Brindisi. Le funzioni religiose, gli appuntamenti civili e le iniziative in programma segnano uno dei momenti più sentiti dell’anno e rinnovano il legame della città con la propria storia, la devozione e le tradizioni popolari.





“Meridiani d’Estate 2026” costruisce un racconto unitario della città, distribuendo cultura e spettacolo tra quartieri, piazze, parchi e lungomare. Un programma pensato per chi resta, per chi ritorna e per chi sceglie Brindisi come luogo da vivere attraverso la musica, il teatro, la lettura, la tradizione e il piacere di ritrovarsi.