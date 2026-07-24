Molesta un bambino con la scusa di una scottatura: arrestato un 79enne





ROMA - Un uomo di 79 anni, residente a Latina, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori sulla base del racconto della vittima, l'anziano avrebbe avvicinato il bambino con il pretesto di mostrargli una presunta scottatura, per poi compiere le presunte molestie.

L'episodio si è verificato sul litorale di Latina nella mattinata di giovedì 23 luglio. A far scattare l'allarme sono state le grida del bambino, udite dalla madre, che ha immediatamente chiesto l'intervento della polizia. La donna è riuscita anche a trattenere il presunto aggressore fino all'arrivo degli agenti della squadra volante.

Sul posto, i poliziotti hanno identificato il minore, la madre e il 79enne, raccogliendo le prime testimonianze e avviando gli accertamenti. Nel corso della perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L'arma è stata sequestrata insieme al telefono cellulare dell'indagato, entrambi acquisiti per i successivi approfondimenti investigativi.

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, il 79enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore.