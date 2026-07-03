Mostre: inaugurata nell'Aeroporto di Brindisi “Tarantate-la pizzica e il ballo dell’anima”

L'Aeroporto del Salento di Brindisi ospita da oggi, e sino a fine agosto, la mostra fotografica "Tarantate – La pizzica e il ballo dell’anima", accompagnato dal catalogo illustrato Congedo Editore. Una nuova esposizione che conferma l’impegno di Aeroporti di Puglia, che accoglie l’esposizione nella Galleria Centrale dell’aeroporto brindisino, a raccontare la Puglia, le sue tradizioni, la cultura, l’arte ed il folklore, in alleanza strategica con l’Amministrazione Comunale della Città di Galatina, che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa, e con l’editore Congedo.“La Puglia che accoglie e che viaggia si rivela fin dal primo istante come una regione aperta e attenta all’arte e alla cultura – dichiara il presidente del Consiglio regionale, Toni Matarrelli - Aeroporti di Puglia scegliendo di trasformare i propri spazi in vere e proprie gallerie diffuse fa evolvere il tempo dell’attesa in un’esperienza di conoscenza e piena fruibilità. Oggi, con questa mostra, si racconta la forza visiva e il fascino della tradizione delle Tarantate. Il Consiglio regionale sostiene con convinzione questa visione, perché la crescita di una comunità passa dalla sua capacità di saper diffondere cultura, tradizioni e bellezza”.“Siamo lieti di ospitare nell'aeroporto del Salento, la mostra fotografica “Tarantate” - dichiara il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Con queste iniziative culturali si celebrano le radici più autentiche della nostra terra, dove musica, fotografia e arte diventano linguaggi universali in grado di custodire e tramandare identità, memoria e tradizioni. Per questo siamo sempre felici di ospitare progetti come questo, a conferma del nostro impegno a rendere i nostri aeroporti autentici spazi di cultura, incontro e condivisione, dove ogni transito diventa occasione per entrare in contatto con l’identità dei nostri territori. Il patrimonio culturale pugliese è immenso ed è per noi grande motivo di orgoglio poter contribuire alla sua valorizzazione. Con “Tarantate” si rappresenta l’anima del Salento, la cui storia e cultura hanno radici ben salde e contribuiscono ad accrescere il valore del brand Puglia agli occhi di chi la vive e la scopre per la prima volta, ma anche agli occhi dei pugliesi stessi che devono essere orgogliosi di tutto il bello che li circonda”. Il Progetto nasce dal desiderio di coniugare territorio, cultura e viaggi.E dunque sei gigantografie del maestro galatonese Michele Mariano formano un percorso espositivo che è un viaggio nel sorprendente, vibrante, intrigante, mondo interiore delle tarantate di Galatina.Una galleria di pannelli auto-portanti, corredati da testi in italiano ed inglese, raccontano, attraverso altrettante immagini iconiche, un luogo, un’atmosfera, uno spazio dell’anima, un battito.Una narrazione per istantanee, pensata come un viaggio emozionale, riprodotta e approfondita anche nel libro-catalogo in uscita contestualmente alla mostra “Tarantate – La pizzica e il ballo dell’anima” (in vendita presso il bookshop dello stesso aeroporto), che si inaugura all’indomani della Festa di San Paolo (insieme a San Pietro patrono di Galatina), il Santo guaritore e si chiude a fine agosto. “La mostra ha il fine di portare Galatina a chi arriva in aeroporto e si propone come un invito a visitare il paese - dice Fabio Vergine, Sindaco della Città di Galatina- e a scoprirne le tante, affascinanti, variegate, atmosfere. Non solo il paese degli affreschi della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, delle biblioteche, del pasticciotto. Ma anche delle tarantate, tradizione estremamente peculiare, eppur capace di portare in scena una sensazione universale.”L’evento ha lo scopo di raccontare e ribadire la radice storica e culturale del fenomeno “pizzica e tarantate”, tra musica, folklore e riti. Ma anche di portare la propria testimonianza, per analogie e differenze, rispetto all’evento mediatico de “la notte della taranta”, che da qualche anno, chiude la stagione calda salentina. “Ci siamo innamorati subito delle foto di Michele Mariano che riportavano la rappresentazione delle tarantate per momenti pregnanti e ne abbiamo voluto creare delle gigantografie da esporre in aeroporto. Grandi immagini d’insieme che si alternano a dettagli strettissimi. Mani, occhi, piedi. - hanno commentato gli editori Fiorella, Maria Elena e Mario Congedo, curatori dell’esposizione e del volume catalogo -Da galatinesi conosciamo e documentiamo da sempre il fenomeno delle tarantate, ma queste immagini, coadiuvate dai testi dello studioso Pierpaolo De Giorgi, ce l’hanno ri-raccontato, facendoci emozionare come se vi stessimo assistendo per la prima volta. Portando tutto questo in una mostra ed un catalogo ad hoc, abbiamo provato a condividere quest’impatto, questa nuova luce, questa rivisitazione del tema in chiave contemporanea con il copioso pubblico dell’aeroporto del Salento di Brindisi, sperando di provocare, nel concitato mondo dei viaggi, una pausa inaspettata e un’emozione profonda”.