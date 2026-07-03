Putignano, al via “Spazi di Comunità”: percorso partecipativo per il Piano Sociale di Zona 2026-2028

PUTIGNANO - Parte il 7 luglio il percorso “Spazi di Comunità”, iniziativa promossa dall’Ambito Territoriale Sociale di Putignano per la costruzione del VI Piano Sociale di Zona 2026-2028. L’obiettivo è coinvolgere cittadini, istituzioni, terzo settore e operatori nella definizione delle priorità del welfare locale attraverso un modello di programmazione partecipata e condivisa.

Il progetto si inserisce nel nuovo ciclo di pianificazione previsto dalla Regione Puglia e punta a una “progettazione dal basso”, fondata su sussidiarietà e corresponsabilità delle comunità. L’intento dichiarato è quello di intercettare i bisogni emergenti, affrontare le nuove forme di povertà e tradurre le proposte territoriali in servizi strutturati e innovativi.

Il coordinamento del percorso è affidato al Comune di Putignano, ente capofila dell’Ambito, che attraverso l’Ufficio di Piano curerà la raccolta e l’elaborazione delle istanze provenienti dai territori. La struttura tecnico-amministrativa avrà il compito di trasformare i contributi emersi dagli incontri in indirizzi programmatici per il nuovo piano sociale.

Il percorso si articola in cinque incontri territoriali e una sessione plenaria finale. Ogni appuntamento, previsto nella fascia oraria 16:00-19:00, sarà aperto da una breve introduzione tematica seguita da tavoli di lavoro operativi dedicati ai principali ambiti del welfare.

Il calendario prevede l’avvio martedì 7 luglio a Putignano, presso la Sala Consiliare della Casa Comunale, con un focus su famiglie e comunità educanti. Si prosegue giovedì 9 luglio ad Alberobello con un approfondimento su parità di genere e contrasto alla violenza. Il 16 luglio sarà la volta di Castellana Grotte, con un focus sugli anziani protagonisti del territorio. Il 21 luglio a Noci si discuterà di povertà, partecipazione e terzo settore, mentre il 23 luglio a Locorotondo l’attenzione sarà rivolta a integrazione, disabilità e non autosufficienza.

Il percorso si concluderà il 27 luglio a Putignano, al Teatro Comunale “G. Laterza”, con una plenaria finale dedicata alla sintesi dei contributi raccolti e alla definizione delle priorità strategiche del territorio.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, agli operatori sociali e a tutti i soggetti del sistema locale del welfare, chiamati a contribuire attivamente alla costruzione del nuovo piano.