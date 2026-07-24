Natalia Trull, una fuoriclasse della tastiera per un’esperienza di musica totalizzante





Un altro appuntamento di assoluto prestigio impreziosisce il cartellone del Barletta Piano Festival diretto dal maestro Pasquale Iannone, che sabato 25 luglio, alle ore 21.15, nel salone climatizzato dell'Hotel La Terrazza, accoglie una delle più grandi interpreti del pianoforte contemporaneo, Natalia Trull, protagonista di un recital destinato a lasciare il segno nella sezione del festival «I grandi maestri». Per la celebre pianista russa si tratta di un graditissimo ritorno a Barletta dopo il successo riscosso nell’edizione del 2022, quando conquistò pubblico e critica con un’esibizione di straordinaria intensità.

Anche questa volta Natalia Trull propone un itinerario musicale di grande fascino e profondità, capace di attraversare alcuni dei vertici assoluti della letteratura pianistica: dalla Fantasia op. 77 di Beethoven alla monumentale Sonata in si minore di Liszt, passando per tre pagine delle Stagioni di Ciaikovskij (“Giugno”, “Luglio” e “Agosto”) fino ai visionari Quadri di un’esposizione di Musorgskij, autentico banco di prova per ogni grande virtuoso.

Parlare di Natalia Trull significa raccontare una carriera che appartiene all'élite del concertismo internazionale. Nata a San Pietroburgo, dove inizia lo studio del pianoforte a soli cinque anni, perfeziona la propria formazione tra i Conservatori di Mosca e San Pietroburgo, costruendo fin da giovanissima le basi di un talento destinato a imporsi sulle più prestigiose scene mondiali.

La consacrazione arriva nel 1983 con la vittoria del primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Belgrado. Ma è il Concorso Ciaikovskij di Mosca del 1986 a proiettarla definitivamente nell’olimpo del pianismo internazionale. La medaglia d’argento conquistata in quella competizione, grazie a interpretazioni memorabili di Schubert e Stravinskij, e in particolare a un leggendario “Petroushka”, le apre le porte delle più importanti sale da concerto del mondo. Nel 1993 conquista anche il Grand Prix del Piano Masters Competition di Montecarlo, competizione riservata esclusivamente ai vincitori dei maggiori concorsi internazionali.

Virtuosismo trascendentale, controllo assoluto della tastiera, profondità interpretativa e una presenza scenica magnetica hanno fatto di Natalia Trull un punto di riferimento del pianismo mondiale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con orchestre leggendarie come la London Symphony Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, la Japan Philharmonic Orchestra, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la Tonhalle-Orchester Zürich e tutte le principali orchestre sinfoniche russe, lavorando con direttori del calibro di Rafael Frühbeck de Burgos, Raymond Leppard, Gennady Rozhdestvensky, Yuri Temirkanov, Vassily Sinaisky, Eri Klas e Jean-Bernard Pommier.

Il suo repertorio comprende oltre cinquanta concerti per pianoforte e orchestra, ma un posto speciale occupa il Primo Concerto di Ciaikovskij, eseguito più di cento volte nelle più prestigiose sale internazionali, dall’Hollywood Bowl di Los Angeles alla Suntory Hall di Tokyo, sempre accolto con entusiasmo da pubblico e critica.

Natalia Trull è anche considerata una delle più autorevoli figure della didattica pianistica internazionale. Dal 2004 è titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio Ciaikovskij di Mosca ed è regolarmente invitata a tenere masterclass negli Stati Uniti, in Giappone, Italia e Sud America, oltre a essere componente delle giurie dei più importanti concorsi pianistici del mondo.

La sua presenza al Barletta Piano Festival rappresenta dunque molto più di un semplice concerto. L’appuntamento ha tutte le caratteristiche dell’incontro con una personalità artistica che ha saputo coniugare una tecnica prodigiosa con una rara intensità espressiva, trasformando ogni esecuzione in un’esperienza musicale totalizzante. Dunque, un appuntamento imperdibile che conferma ancora una volta la vocazione internazionale della rassegna diretta da Pasquale Iannone, sempre più punto di riferimento per gli appassionati del pianoforte.

Il Barletta Piano Festival è organizzato dagli Amici della Musica «Mauro Giuliani» presieduti da Francesco Caporale con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia nell’ambito del progetto sostenuto con risorse POC Puglia 2021-2027, Linea di intervento 6.2 ‘Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti’, a valere sull’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per il sostegno alle attività di Spettacolo dal vivo – Triennio 2025-2027 della Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, del Comune di Barletta e una serie di sponsor privati.





Info 347.6194215 – barlettapianofestival.it.