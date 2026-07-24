Lecce, Gaspar si prepara alla terza stagione in giallorosso: obiettivo salvezza





FRANCESCO LOIACONO - Il prossimo campionato di Serie A sarà il terzo consecutivo che il difensore angolano Kialonda Gaspar disputerà con la maglia del Lecce. Nella scorsa stagione il centrale ha collezionato 23 presenze in campionato, contribuendo al percorso della formazione salentina.

Prima del suo approdo in Italia, Gaspar ha vestito le maglie dell'Estrela Amadora e del Sagrada. Con la nazionale dell'Angola, inoltre, ha collezionato 46 presenze da titolare, confermandosi uno dei punti di riferimento della selezione africana.

Il contratto del difensore con il Lecce è in scadenza il 30 giugno 2027. In questi giorni Gaspar è impegnato nel ritiro precampionato della squadra giallorossa a Bad Loipersdorf, in Austria, iniziato il 15 luglio e in programma fino al 1° agosto, dove sta preparando la nuova stagione insieme ai compagni.

Il difensore tornerà in campo con il Lecce ad agosto, quando prenderà il via il nuovo campionato di Serie A. L'obiettivo della formazione salentina sarà quello di conquistare la permanenza nella massima serie, cercando di raggiungere la salvezza anche nella prossima stagione.