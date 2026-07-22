Nicola Acunzo apre “Verdi in Città” nel segno di Eduardo

BRINDISI - Saràcon lo spettacolo Eduardo, parliamoci chiaro ad aprire la quarta edizione di, la rassegna di teatro e musica promossa dallacon il sostegno del Comune di Brindisi.

L'appuntamento è per giovedì 23 luglio alle 21, in piazza Duomo, nello spazio antistante il Museo archeologico “Francesco Ribezzo”. L'ingresso è libero e senza prenotazione.

Lo spettacolo, scritto da Claudio Proietti, affronta il mestiere dell'attore attraverso la storia di Raffaele Lapena, un interprete abituato a ruoli marginali, sacrifici e lunghe attese, che finalmente ottiene l'occasione della vita: il ruolo da protagonista in uno spettacolo dedicato ai testi di Eduardo De Filippo.

Quella che dovrebbe essere la svolta della sua carriera si trasforma però in una crisi personale. Alla soddisfazione subentrano il dubbio, la paura del giudizio e il timore di non essere all'altezza. Nel momento più difficile, Raffaele si ritrova a confrontarsi proprio con Eduardo, che diventa un interlocutore concreto e severo.

Il dialogo immaginario tra i due mette a confronto generazioni ed esperienze diverse e porta al centro una riflessione sul teatro come lavoro fatto di verità, disciplina, responsabilità e coraggio. Eduardo invita Raffaele a superare gli alibi e a comprendere che ogni ruolo, anche il più piccolo, può acquistare valore quando l'attore riesce a renderlo necessario.

Nicola Acunzo interpreta così un personaggio fragile e ostinato, capace di coinvolgere direttamente il pubblico. La quarta parete si apre e la platea entra nel gioco scenico, in uno spettacolo che alterna racconto, memoria professionale, momenti comici e riflessione sul mestiere dell'attore.

La regia accompagna il pubblico in un continuo passaggio tra realtà e immaginazione, tra il mondo interiore di Raffaele e l'apparizione di Eduardo. Al centro resta la paura del fallimento, ma anche il desiderio di riscatto di chi, dopo una vita trascorsa ai margini della scena, trova finalmente il coraggio di diventare protagonista.

La rassegna è realizzata con la collaborazione del Polo Biblio-Museale, della Basilica Cattedrale di Brindisi e di Puglia Culture. Il programma completo dei successivi appuntamenti di “Verdi in Città” sarà presentato nei prossimi giorni.