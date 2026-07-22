Ricercato da anni, 47enne arrestato dalla Polizia a Gallipoli: era in vacanza

GALLIPOLI - Era ricercato da anni e si trovava in vacanza a Gallipoli il 47enne originario della provincia di Cuneo, residente in Francia, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

L'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2020, in esecuzione di una condanna definitiva a sei mesi di reclusione per un furto aggravato commesso all'interno del carcere di Pesaro, dove era già detenuto per un'altra causa.

Gli agenti del commissariato di Gallipoli sono riusciti a rintracciarlo in una struttura ricettiva nei pressi della città salentina, dopo che il 47enne era rientrato in Italia con un volo proveniente dalla Francia, dove viveva da circa sette anni.

Una volta individuato, l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere, dove dovrà scontare la pena prevista dalla condanna definitiva.