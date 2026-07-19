Noci, malore durante torneo di street handball: muore a 60 anni Beppe Chielli

NOCI - Tragedia durante uno: un malore improvviso è costato la vita a, 60 anni, originario di, residente ae dipendente dell’

L’uomo si è sentito male durante la manifestazione sportiva. A comunicare la notizia sono stati i gestori del parco giochi che ospitava l’evento e gli organizzatori del torneo, che hanno espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia.

I soccorsi sono scattati immediatamente: gli addetti abilitati al Blsd hanno avviato le manovre di rianimazione utilizzando il defibrillatore presente nella struttura, con il supporto anche di un medico che si trovava tra il pubblico.

Poco dopo sono arrivati sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che hanno proseguito i tentativi di rianimazione, purtroppo senza riuscire a salvare il 60enne.

In segno di lutto e rispetto per la famiglia, il Parco Giochi resterà chiuso nella giornata di domani e tutti gli eventi previsti sono stati annullati. Gli organizzatori hanno inoltre rivolto un appello a non diffondere immagini o video della tragedia, nel rispetto della vittima e dei suoi cari.