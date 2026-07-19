Salento, tre morti per malore in mare e in piscina: vittime un 73enne, una 79enne e un 90enne

LECCE - Tre persone hanno perso la vita oggi,, nel Salento, colpite da malori in una giornata caratterizzata da temperature molto elevate.

La prima tragedia si è verificata sulla costa ionica, in località Li Sorci, tra Mancaversa e Pizzo di Gallipoli. Un uomo di 73 anni, originario di Cutrofiano, è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava in acqua, con il mare che gli arrivava all’altezza delle ginocchia. L’anziano, che soffriva di problemi cardiaci, è stato soccorso dai bagnanti e successivamente dal personale del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Poche ore dopo un altro dramma sul litorale adriatico, a Torre Chianca, nei pressi del lido Pole Pole. Una donna di 79 anni, nata a Trani e residente a Lecce, è morta dopo essere entrata in mare, a causa di un arresto cardiaco.

Nella stessa giornata un terzo decesso si è registrato a Castrignano del Capo, dove un uomo di 90 anni è morto all’interno di una piscina, anche in questo caso a seguito di un malore.

Le tre tragedie si sono consumate durante un’intensa ondata di caldo che sta interessando il territorio salentino. Le autorità raccomandano particolare prudenza soprattutto agli anziani e alle persone con patologie cardiovascolari, invitando a evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e a non entrare in acqua dopo una lunga permanenza sotto il sole.