'Norba Jazz Festival': tre concerti d’autore con Karima, Joey Calderazzo e Selmah



Dal Brasile e alla canzone più raffinata con l’associazione Aps Nel Gioco del Jazz. Il 30 luglio, 4 e 14 agosto nella Casa delle Arti Live Club di Conversano





CONVERSANO (BA) - La grande musica torna protagonista a Conversano con il Norba Jazz Festival, la rassegna organizzata dall'Associazione Nel Gioco del Jazz APS diretta da Pietro Laera e presieduta da Donato Romito che per l'estate 2026 propone tre appuntamenti di assoluto prestigio alla Casa delle Arti Live Club. Un cartellone che attraversa il jazz contemporaneo, la canzone d'autore, la bossa nova e le sonorità brasiliane, ospitando artisti di rilievo internazionale.





Il festival prenderà il via giovedì 30 luglio, alle ore 21, con Karima, una delle voci più raffinate del panorama italiano, protagonista dello spettacolo "Lifetime" (biglietto € 25). Accompagnata esclusivamente dal pianoforte di Piero Frassi, musicista e arrangiatore con cui condivide un consolidato sodalizio artistico, Karima conduce il pubblico in un racconto musicale intimo e personale. Attraverso brani che hanno segnato il suo percorso umano e professionale - da “Lullaby of Birdland”, primo standard interpretato durante una jam session a soli diciotto anni, fino a “Greatest Love of All” di Whitney Houston, sua storica fonte d'ispirazione - lo spettacolo diventa un viaggio nella memoria, nelle emozioni e nella passione per la musica.





Il 4 agosto sarà la volta di uno degli appuntamenti più attesi della rassegna: il concerto del pianista statunitense Joey Calderazzo in trio (biglietto € 20). Considerato tra i più autorevoli pianisti jazz della scena internazionale, Calderazzo ha scritto pagine importanti della storia del jazz contemporaneo. Dopo gli esordi accanto a giganti come Michael Brecker, è diventato per molti anni il pianista dello storico Branford Marsalis Quartet, contribuendo in maniera decisiva al suono di una delle formazioni più influenti degli ultimi decenni. Dotato di una tecnica straordinaria e di una sensibilità musicale capace di fondere energia, lirismo e profonda libertà espressiva, Calderazzo è autore di numerosi album come leader e sideman ed è apprezzato in tutto il mondo per uno stile elegante, intenso e sempre imprevedibile. Il concerto di Conversano rappresenta un’occasione rara per ascoltare dal vivo uno dei grandi protagonisti del pianismo jazz internazionale.





La rassegna si concluderà il 14 agosto con “Samba Rosa”, progetto che vede protagonista la cantante brasiliana Selma Hernandes, in arte Selmah, accompagnata dal suo sestetto, con la partecipazione speciale del grande armonicista Giuseppe Milici e la direzione musicale di Luigi Rana (biglietto € 15). “Samba Rosa” è molto più di un concerto: è un viaggio musicale che celebra il profondo legame artistico tra Italia e Brasile. Guidato dal magnetismo e dall’eleganza interpretativa di Selmah e dal virtuosismo di Giuseppe Milici, lo spettacolo intreccia le armonie della bossa nova e del samba con la grande tradizione melodica italiana, da Jimmy Fontana ad Antonio Carlos Jobim, da Domenico Modugno a Ivan Lins e João Bosco, fino a Ornella Vanoni, della quale Selmah rende omaggio nel cinquantesimo anniversario dello storico album «La voglia e la pazzia, l’incoscienza e l’allegria», realizzato con Toquinho e Vinicius de Moraes. Il tutto impreziosito dalla direzione musicale di Luigi Rana, produttore e arrangiatore premiato con dischi multiplatino in Europa e Asia. Musica, racconti, aneddoti e spontaneità danno vita a uno spettacolo coinvolgente, capace di restituire tutta la ricchezza dell’incontro tra due straordinarie culture musicali.





Abbonamento ai tre concerti: 45 euro.

Biglietti e abbonamenti acquistabili on line su liveticket.it

Info 338.903113