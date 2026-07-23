Nugnes e Chloé: un'esperienza di lusso curata





Attraverso collaborazioni come questa, Nugnes continua a sostenere una visione dell’eccellenza profondamente connessa al Mediterraneo: una visione che valorizza l'ospitalità, l'artigianalità, la cultura e le relazioni umane tanto quanto il prodotto stesso. La collaborazione con Chloé ha rappresentato quindi molto più di un'attivazione retail. È stata un punto d'incontro tra due marchi uniti dall'impegno verso l'autenticità, l'artigianalità e una visione contemporanea del lusso che pone le persone, l'emozione e l'esperienza al proprio centro.

Con il retail del lusso che va ormai ben oltre il semplice acquisto, la partnership tra Nugnes e Chloé ha creato un progetto esclusivo, dove moda, cultura, “saper fare” artigiano e personalizzazione si incontrano. Ospitata presso Nugnes Bari, l'iniziativa ha celebrato l'ultima collezione della Maison attraverso un programma curato di sessioni di styling, calligrafia dal vivo personalizzata, visual merchandising immersivo e uno storytelling omnicanale. Più che un evento retail, la collaborazione ha riflesso una visione condivisa del lusso come esperienza radicata nell'autenticità, nella connessione umana e nella rilevanza culturale. Per Nugnes, ha rappresentato un altro passo nella sua ambizione di ridefinire il retail del lusso contemporaneo attraverso una prospettiva distintamente mediterranea, plasmata dall'ospitalità, dall'artigianalità e da un forte senso del luogo.Il 21 luglio, Nugnes Bari ha ospitato un intimo cocktail party. Più che una tradizionale presentazione di collezione, l'evento è stato concepito come un incontro immersivo tra il mondo di Chloé e la community di Nugnes, ponendo la scoperta, la conversazione e l'esperienza al suo centro.Una sessione di styling dedicata ha invitato gli ospiti a esplorare la nuova collezione Chloé attraverso la guida di un professionista dello styling, che ha presentato i look chiave e offerto interpretazioni personalizzate abbinando i capi Chloé a una selezione curata di brand disponibili da Nugnes. L'iniziativa ha riflesso il ruolo in evoluzione del retailer come curatore di stile piuttosto che come semplice punto vendita.Un'esperienza di personalizzazione dal vivo ha ulteriormente arricchito la serata. Durante l'evento, un artista ha personalizzato a mano una serie di ventagli a marchio Chloé attraverso interventi calligrafici su misura, trasformando ogni pezzo in un oggetto unico. Gli ospiti hanno ricevuto i ventagli personalizzati come ricordo dell'occasione.La collaborazione si è estesa anche oltre la boutique attraverso installazioni dedicate nelle vetrine e una strategia di comunicazione omnicanale che ha spaziato tra social media, newsletter e piattaforme digitali, creando una narrazione completa attorno all'evento e alla collezione.Per Nugnes, la partnership ha rappresentato un altro passo all'interno di una visione più ampia volta a ridefinire il ruolo del retail del lusso. Fondata a Trani come atelier di sartoria maschile negli anni '20, l'azienda si è evoluta in una delle principali destinazioni del retail del lusso del Sud Italia, combinando un portfolio di brand internazionali con un approccio distintamente editoriale ed esperienziale.