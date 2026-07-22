A Gravina lo spettacolo sulle 21 madri costituenti per gli 80 anni del voto alle donne

GRAVINA IN PUGLIA - Gravina in Puglia celebra gli 80 anni dal voto alle donne e dalla nascita dell'Assemblea costituente con uno spettacolo dedicato alle ventuno donne che contribuirono alla costruzione della Repubblica.

L'appuntamento è per venerdì 24 luglio alle 20.30, al Monastero Santa Maria, nell'ambito del palinsesto culturale Entroterrae. In programma, a ingresso gratuito, “Madri, ventuno per la Repubblica”, scritto da Francesca Marsico e interpretato da Giuliana Paciolla, Valeria Graziani, Agnese Contini e Zineb Fadli.

Il progetto artistico e culturale intreccia ricerca accademica, pratica scenico-performativa e memoria democratica, riportando al centro le voci delle ventuno madri costituenti, protagoniste di una stagione fondamentale della storia italiana.

Lo spettacolo nasce dalla volontà di attraversare una ricorrenza significativa non attraverso una celebrazione formale, ma tornando alle origini della Repubblica e incontrando da vicino le donne che, per la prima volta, presero la parola in un'aula parlamentare non ancora abituata ad ascoltarle.

“Madri, ventuno per la Repubblica” è un monologo teatrale sinestesico costruito secondo i principi della poetic inquiry, metodologia di ricerca qualitativa che utilizza la scrittura poetica come strumento di analisi e trasmissione. Gli interventi pronunciati in Assemblea costituente, le memorie, le biografie e gli articoli dell'epoca non vengono semplicemente citati, ma assorbiti nel verso e trasformati in voce.

A dare vita alle ventuno madri costituenti sarà un'unica interprete, Giuliana Paciolla, che attraverserà senza interruzioni il passaggio dall'io al noi, restituendo la coralità delle loro esperienze. Al suo fianco la cantante Valeria Graziani e la chitarrista Agnese Contini.

La performance sarà arricchita dalle immagini d'archivio delle costituenti, rielaborate in tempo reale attraverso tecniche di visual art in chiave pop, a cura di Zineb Fadli, e da una cornice musicale originale che accompagnerà lo spettacolo. Parola, immagine, musica e arte performativa si incontreranno così in un unico racconto, trasformando la memoria storica in un'esperienza viva.

«Questo lavoro nasce dal bisogno di riportare al centro voci che la storia ha spesso lasciato ai margini – ha commentato l'autrice Francesca Marsico -. Le madri costituenti non sono figure lontane: sono presenze vive, che continuano a interrogarci su cosa significhi davvero partecipare alla vita democratica. Attraversare le loro parole, trasformarle in gesto scenico e in voce poetica, è stato per me un modo di restituire loro spazio, dignità e complessità. Non un omaggio, ma un dialogo: un incontro necessario con chi ha contribuito a costruire le fondamenta della Repubblica e che oggi ci chiede, ancora una volta, di ascoltare».

Lo spettacolo è organizzato dall'associazione Calcarea APS, insieme al Consorzio Turistico Sguardi Rupestri ed EPLI Puglia, con il patrocinio della Consigliera di Parità della Regione Puglia, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia con Murgeopark UNESCO, della Città di Gravina in Puglia, di Gravina Capitale della Cultura Puglia 2027, di Apulia Country, della Pro Loco Cassano delle Murge, dell'Ente Pro Loco Italiane, di GustArte e di Visit Gravina.



