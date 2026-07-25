Oltre 12 milioni di caregiver in Italia: il peso dell’assistenza gratuita nelle reti familiari e sociali
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Sono oltre 12 milioni le persone in Italia che svolgono il ruolo di caregiver, offrendo assistenza gratuita a familiari, parenti, amici o altre persone vicine, conviventi o meno. Il dato emerge dallo studio dell’Istat sulle reti di solidarietà, che fotografa il ruolo fondamentale dell’aiuto informale nella società italiana.
I caregiver maggiorenni si occupano di diverse attività: dal fare compagnia e accompagnare le persone alle visite o nelle attività quotidiane, fino alla fornitura di prestazioni sanitarie, all’assistenza di adulti in difficoltà, alla gestione di pratiche burocratiche, alle faccende domestiche e alla preparazione dei pasti.
L’impegno riguarda maggiormente le donne: il 21,7% fornisce questo tipo di aiuto, contro il 17,0% degli uomini. All’interno della platea complessiva dei caregiver, circa 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi, ovvero persone che assistono un proprio caro all’interno dello stesso nucleo abitativo.