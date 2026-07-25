Quando il dialetto fa bene al territorio: a Isola del Gran Sasso il teatro diventa aiuto concreto

Una serata dedicata alla tradizione, alla cultura popolare e alla solidarietà. È questo lo spirito di “Solidarietà… in scena!”, l’iniziativa promossa dal Lions Club Isola del Gran Sasso d’Italia, in collaborazione con la Compagnia Teatrale I Gira-Soli, la Croce Bianca di Isola del Gran Sasso e la Protezione Civile di Isola del Gran Sasso, che si terrà lunedì 3 agosto 2026 alle ore 21:00 presso Piazza Contea di Pagliara.

Ad andare in scena sarà la commedia dialettale in due atti “Capoteve lu sugne”, brillante opera di Carlo Catalini, con la regia di Marcella Sersante, pronta a regalare al pubblico momenti di divertimento e di riscoperta delle tradizioni linguistiche e culturali del territorio.





Sul palco si esibiranno:

• Marcella Sersante nel ruolo di Angelina;

• Adele Guerrieri nel ruolo di Giulietta;

• Rosanna Luciani nel ruolo di Dorina;

• Anilo Maselli nel ruolo di Urlandine;

• Luigi Possenti nel ruolo di Trinaldo;

• Antonio Giuliano nel ruolo di Romeo;

• Alessia Lostagnaro nel ruolo della figlia della tabaccaia.

L’evento nasce con un importante obiettivo benefico: il ricavato delle donazioni, a partire da 5 euro a persona, sarà destinato al sostegno del Banco F.A.M. Gran Sasso e della Croce Bianca di Isola del Gran Sasso, realtà che ogni giorno operano a favore delle persone e delle famiglie del territorio.

L’iniziativa rappresenta un significativo esempio di come il teatro possa diventare strumento di aggregazione sociale e di solidarietà concreta, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale locale e il dialetto, autentica espressione dell’identità della comunità.

Gli organizzatori desiderano inoltre rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Isola del Gran Sasso d’Italia e alla Comunità Montana del Gran Sassoper la collaborazione e la vicinanza dimostrate nella realizzazione dell’evento, espressione di una preziosa sinergia tra associazionismo, volontariato e istituzioni al servizio della comunità.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori che vorranno condividere una serata speciale, nella quale il divertimento e la tradizione si uniranno a un gesto concreto di solidarietà.





Informazioni:





• Roberta Angelini – 349 7921101

• Emanuela Rispoli – 340 6925487

Ingresso con donazione a partire da 5 euro.





“Quando la cultura incontra la solidarietà, ogni applauso può trasformarsi in un aiuto concreto per la comunità.”