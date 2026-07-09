Oscar del Libro: Barbara Alberti protagonista della quinta tappa a Cisternino



Sabato 11 luglio, alle ore 20:30, la celebre scrittrice e opinionista illuminerà la Villa Comunale con la sua straordinaria verve intellettuale. La grande letteratura e la saggistica d'autore tornano a far risplendere l'estate della Valle d'Itria.





CISTERNINO (BR) - Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 20:30, la suggestiva cornice della Villa Comunale di Cisternino ospiterà la quinta tappa dell'“Oscar del Libro”, la rinomata rassegna letteraria che quest'anno sta catalizzando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.





Ospite d'onore della serata sarà Barbara Alberti: scrittrice, giornalista, sceneggiatrice e opinionista tra le più acute, libere e controcorrente del panorama culturale italiano.





L'incontro si preannuncia come un viaggio intenso e ironico attraverso le sue opere, le sue provocazioni intellettuali e le sue riflessioni sulla società contemporanea, l'amore, l'universo femminile e l'attualità. Con la sua inconfondibile cifre stilistica, capace di unire una profonda coltezza a una disarmante schiettezza, Barbara Alberti dialogherà con il pubblico in una delle piazze culturali più vive della Puglia.





L'appuntamento di Cisternino si inserisce nel ricco calendario dell'Oscar del Libro, un festival itinerante che si propone di avvicinare grandi autori e lettori nei luoghi più affascinanti della regione, promuovendo la lettura come strumento fondamentale di crescita sociale e personale. L'evento è a ingresso libero. La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.