“Pasqualino Gourmet” torna ad Alberobello

Anche quest’anno Alberobello (BA) si prepara ad accogliere “Pasqualino Gourmet”, l’evento dedicato al panino simbolo della città dei trulli, che torna per la sua ottava edizione dal 7 al 14 agosto 2026 in via Barsento. Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 35mila presenze in otto serate, l’appuntamento si conferma tra i più attesi dell’estate per cittadini, turisti e visitatori.

Per otto sere, a partire dalle ore 19.00, la via si trasformerà in un vero e proprio villaggio del gusto, con stand gastronomici, birre artigianali, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età. L’inaugurazione ufficiale è in programma il 7 agosto alle ore 21.00.

Protagonista assoluto sarà ancora una volta il Pasqualino, il celebre panino tipico di Alberobello composto da tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. Nato fra gli anni 50 e 60 come spuntino amato dagli studenti del luogo, oggi rappresenta una vera icona gastronomica del territorio.

Durante il festival, accanto alla versione tradizionale, sarà possibile gustare originali reinterpretazioni gourmet del Pasqualino, insieme a una ricca proposta di primi piatti, specialità di carne e pesce e prodotti tipici locali. Un percorso enogastronomico pensato per valorizzare le eccellenze del territorio.

Anche per questa edizione, inoltre, sarà assegnato il “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, dedicato alla proposta più creativa e gustosa ispirata al panino protagonista.

L’offerta sarà arricchita un ricco programma musicale: ogni sera, spazio ai concerti dal vivo con band e artisti che spazieranno tra diversi generi, seguiti da dj set per animare le serate fino a tarda notte.

“Pasqualino Gourmet” è organizzato dall’Associazione Gourmet Eventi di Alberobello, presieduta da Luigi Giliberti, con il patrocinio del Comune di Alberobello nell'ambito del programma We Are In Trulli Summer Edition - Trentennale Unesco Duemilaventisei, della Regione Puglia e vanta la partnership con la Fondazione Carnevale di Putignano.

L’evento è a ingresso libero. Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sulle pagine social ufficiali Pasqualino Gourmet (Facebook e Instagram).





PROGRAMMA MUSICALE

Venerdì 7 agosto: 90 Mania (il più grande show anni 90)

Sabato 8 agosto: Ritmo Binario (musica popolare da cantare e ballare)

Domenica 9 agosto: Time Machine (le migliori canzoni italiane)

Lunedì 10 agosto: Precious (cover band dei Depeche Mode)

Martedì 11 agosto: ReQueen (cover band dei Queen)

Mercoledì 12 agosto: Libera Nos A Malo (cover band di Ligabue) e special guest il chitarrista di Ligabue: Max Cottafavi

Giovedì 13 agosto: i Tormentoni (la festa più divertente d'Italia con i tormentoni di tutti i tempi)

Giovedì 14 agosto: I Komandanti (cover band di Vasco Rossi)

Inizio live alle ore 22.00

Tutte le sere Viviano Bagnardi DJ set in apertura serata, dalle ore 20.00, e in chiusura dopo i live.









LA STORIA DEL PANINO PASQUALINO

Intorno alla fine degli anni ‘50 del secolo scorso, grazie all’intuizione di Pasquale Dell'Erba, dinamico ed eclettico salumiere, nasce il Pasqualino, panino tipico di Alberobello. Semplice e gustoso, innovativo nella sua composizione, si affermò in particolare tra i giovani studenti dell’epoca, tanto da diventare un’eccellenza di Alberobello, tramandata da generazioni di salumieri. La ricerca, condotta attraverso testimonianze documentate, ha portato a definire la ricetta originale del Panino Pasqualino: panino rosetta/tartaruga, tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata. L’Associazione Pasqualino Gourmet, nel pieno rispetto della tradizione, si pone l’obiettivo di continuare a valorizzare il Pasqualino e rielaborarlo in chiave gourmet.