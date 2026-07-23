Cinema, arriva a Novaglie Denzel Washington (Malcom X) con 'Dolce'



FRANCESCO GRECO - MARINA DI NOVAGLIE (LE) – Chi non lo ricorda nella memorabile, superba, a tratti commovente interpretazione di Malcom X, leader dei Musulmani Neri d’America, morto assassinato (un classico negli USA appena esci fuori mainstraeam) nel bellissimo film di Spike Lee (1992)? – Chi non lo ricorda nella memorabile, superba, a tratti commovente interpretazione di Malcom X, leader dei Musulmani Neri d’America, morto assassinato (un classico negli USA appena esci fuori mainstraeam) nel bellissimo film di Spike Lee (1992)?





Gli valse una nomination all’Oscar come migliore attore protagonista. Attore, produttore, regista, Denzel Hayes Washington è nato nel 1954 a New York (Mount Vernon).





Ovviamente, ha fatto altri film di successo. In tutto sinora la star ha avuto dieci nomination e messo in bacheca due statuette: per “Glory” (1990) come migliore attore non protagonista e nel 2002 per “Training Day” come migliore attore protagonista.





Ora Denzel è in Puglia, la Regione scelta da Matteo Rovere per girare “Dolce”, serie tv di Groenlandia srl, società romana di produzione “indie“ fondata dai registi e produttori Matteo Rovere e Sydney Sibilia.





Location praticamente spalmate da nord a sud. Dopo il Gargano, Mattinata, Spiagga dei Faraglioni, il Salento: prima le marine di Melendugno (Torre dell'Orso, Roca Vecchia e la Grotta della Poesia e, a cavallo tra la fine di luglio e i primi di agosto, la deliziosa Marina di Novaglie.





Ma la Puglia al cinema non è una novità, è un vecchio amore. Citiamo a memoria due film: “Roma bene”, di Carlo Lizzani con Nino Manfredi, Senta Berger, Enzo Cannavale, Franco Fabrizi (alcune scene girate nel mare di S. Maria di Leuca) e nel 2007, il regista genovese Giovanni Robbiano girò “Hermano”, con Paolo Villaggio ed Emir Kusturica fra il Ponte del Ciolo, Leuca e Tricase.





E quindi, star del cinema e produzioni destinate al mercato mondiale. Tradotto: visibilità planetaria per le bellezze naturali e paesaggistiche della Puglia. Free.