Piacenza, schianto tra moto e ambulanza: morto a 22 anni Paolo Joithj Donadio

– Aveva appena, lo studente universitario morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto lungo la

Il giovane, nato a Lodi e residente a Pieve Porto Morone, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un'ambulanza. La violenza dell'impatto gli ha provocato ferite gravissime.

I soccorritori sono intervenuti rapidamente e il 22enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei sanitari, però, è morto poco dopo il suo arrivo.

I genitori arrivati sul luogo dell'incidente

Sul posto sono arrivati anche i genitori del giovane, trovandosi davanti a una tragedia che ha sconvolto per sempre la loro famiglia.

La dinamica dello schianto è ora al vaglio delle forze dell'ordine, che dovranno ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le cause dell'impatto tra la moto e l'ambulanza.

Il dolore di Pieve Porto Morone

La notizia della morte di Paolo ha profondamente colpito la comunità di Pieve Porto Morone, dove il 22enne viveva.

Anche il sindaco ha espresso il cordoglio dell'Amministrazione comunale, stringendosi alla famiglia e ai familiari del giovane.

«Una terribile e dolorosa notizia che non avrei mai voluto ricevere», ha scritto il primo cittadino, ricordando Paolo come «un nostro ragazzo».

Una giovane vita spezzata all'improvviso, lasciando nel dolore familiari, amici e un'intera comunità.