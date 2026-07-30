Imaginaria Kids, a Conversano un programma per bambini e famiglie tra cinema, laboratori e anteprime

Imaginaria Festival dedica anche quest’anno ampio spazio a bambini e famiglie, con un programma pensato per unire cinema, creatività e partecipazione.

Dal 17 al 21 agosto, Conversano ospiterà infatti Imaginaria Kids, con la sezione competitiva Children Short Film Competition, che proporrà 35 opere provenienti da tutto il mondo, e Panorama Kids, rassegna fuori concorso dedicata al cinema d’animazione.

Tra gli appuntamenti più attesi, il 17, 18 e 19 agosto alle 22, al Giardino dei Limoni, sarà proposta una retrospettiva dedicata ai registi francesi Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol, con Un gatto a Parigi (2010), Phantom Boy (2015) e Nina e la storia del piccolo riccio (2023), tutti in versione doppiata in italiano. Il loro film d’esordio, Un gatto a Parigi, è stato candidato all’Oscar come miglior film d’animazione.

Giovedì 20 e venerdì 21 agosto, sempre alle 22 al Giardino dei Limoni, spazio invece a due anteprime nazionali: I racconti del giardino incantato, diretto da David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar e Jean-Claude Rozec, e Il canto segreto degli usignoli, opera prima animata di Antoine Lanciaux realizzata con la tecnica della carta ritagliata e incollata a mano.

I due film arriveranno successivamente nei cinema italiani, rispettivamente a ottobre 2026 e febbraio 2027, grazie a Trent Film in collaborazione con Il Cinema dei Piccoli di Roma.

Ricco anche il calendario dei laboratori per bambini, dedicati a diverse tecniche e linguaggi. È già sold out Unstopped! Laboratorio di cinema d’animazione, curato da Niccolò Gioia, nel quale i partecipanti realizzeranno personaggi, scenografie, suoni e tutte le fasi di un corto animato che sarà presentato durante la serata finale della sezione Kids.

Lunedì 17 e martedì 18 agosto, alle 17.45 nella Sala Conferenze del Castello, sono in programma Se piangi come una fontana, lettura animata dedicata ai bambini dai 5 ai 7 anni, e La lunga notte dei rospi, laboratorio di disegno al buio ispirato all'omonimo volume di Canicola Edizioni.

Mercoledì 19 spazio ai manga, con il laboratorio curato da Marina Mundo e rivolto ai bambini dagli 8 anni. Giovedì 20, dalle 18 al Giardino dei Limoni, lettura animata e laboratorio creativo per la fascia 2-4 anni a cura di Ciurma. Venerdì 21, nella Sala Conferenze del Castello, sarà invece protagonista la serigrafia naturale, con esperimenti di pigmenti su carta a cura di Ammostro, per bambine e bambini dai 4 anni.

Un programma che conferma la vocazione di Imaginaria a costruire un rapporto diretto tra i più piccoli e il cinema d’animazione, attraverso proiezioni, laboratori e occasioni di sperimentazione creativa.

Per informazioni, costi e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Imaginaria Festival.