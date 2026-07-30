Teatro Metamorfosi di Rutigliano, presentata la stagione 2026/2027: da Solfrizzi e Stornaiolo ad Ambra Angiolini

– Una stagione che mette insieme grandi protagonisti del teatro e del cinema italiano, nuove produzioni, musical, formazione e progetti dedicati alle giovani generazioni. Il, sotto la direzione artistica di, si prepara a presentare la nuova stagione teatrale, insieme a un ricco programma di iniziative fuori cartellone.

La presentazione ufficiale è in programma venerdì 18 settembre alle ore 18 e sarà riservata agli organi di informazione e agli ospiti accreditati. L'incontro sarà condotto dalla giornalista e responsabile dell'Ufficio Stampa Alessandra Savino e vedrà protagonista Giusy Marrone, che dialogherà con rappresentanti delle istituzioni, operatori culturali e alcuni degli artisti coinvolti nella nuova programmazione.

Tra gli ospiti annunciati ci saranno Antonio Stornaiolo, protagonista insieme a Emilio Solfrizzi dello spettacolo inaugurale, e Marinella Anaclerio e Marit Nissen, rispettivamente regista e interprete dell'anteprima nazionale Marie Magdalene D. – Le conseguenze del Coraggio.

L'apertura con Solfrizzi e Stornaiolo

Il primo appuntamento della stagione sarà il 23 ottobre 2026 con Il cotto e il crudo, interpretato da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, una delle coppie artistiche più amate dal pubblico pugliese.

Il 15 dicembre sarà invece la volta di un appuntamento particolarmente atteso: il Teatro Metamorfosi ospiterà l'anteprima nazionale di Marie Magdalene D. – Le conseguenze del Coraggio.

La regista Marinella Anaclerio e l'attrice Marit Nissen saranno presenti alla conferenza del 18 settembre per raccontare la nascita dello spettacolo, il percorso creativo e i temi affrontati dalla produzione, che debutterà in prima assoluta proprio sul palco di Rutigliano.

Il cartellone 2026/2027

Dopo l'apertura con Solfrizzi e Stornaiolo, il programma proseguirà il 21 novembre con Vi porto al cinema di Giovanni Veronesi e Riccardo Scamarcio.

Il 4 dicembre spazio a Qualche estate fa, con Claudia Gerini accompagnata dal Solis String Quartet. Il 20 dicembre sarà invece dedicato alla musica con il concerto gospel The Sound of Christmas del Wanted Chorus, diretto dal professor Vincenzo Schettini.

Nel 2027 il cartellone proseguirà il 22 gennaio con Marilyn, protagonista Violante Placido accompagnata dalla Fondazione Orchestra Luciano Pavarotti.

Il 12 febbraio arriverà Benvenuti in casa Esposito, con Giovanni Esposito, mentre il 28 febbraio sarà la volta de L'Attrice, con Cristiana Capotondi, Marco Quaglia e Anna Zaneva.

Il 20 marzo appuntamento con Salotto Paolantoni, interpretato da Francesco Paolantoni. Il 18 aprile spazio a Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André con Stefano Fresi, Cristiana Polegri ed Egidio Marchitelli.

La stagione si concluderà il 29 aprile 2027 con La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni, interpretato da Ambra Angiolini.

Teatro e cinema, la visione di Giusy Marrone

Il cartellone riflette una precisa identità artistica: creare un dialogo costante tra teatro e cinema, due linguaggi che al Metamorfosi sono destinati a incontrarsi.

Non è casuale la presenza di numerosi interpreti conosciuti dal grande pubblico cinematografico, chiamati a portare sul palcoscenico la propria esperienza e il proprio linguaggio artistico.

Ma il progetto del Teatro Metamorfosi guarda anche oltre il cartellone principale. L'obiettivo dichiarato dalla direzione artistica è quello di trasformare il teatro in una casa della cultura aperta al territorio, attraverso una rete stabile di collaborazioni con istituzioni, Comuni, scuole, associazioni, compagnie e operatori culturali.

Teatro Ragazzi e musical: spazio alle nuove generazioni

Tra le principali novità della stagione c'è la nuova Rassegna Teatro Ragazzi Musical, realizzata in collaborazione con AttoTerzo e Kumanta Musical Academy.

Il progetto punta ad avvicinare bambini, ragazzi e famiglie al mondo del musical, valorizzando il teatro musicale come strumento di crescita artistica, educativa e sociale.

Durante la presentazione del 18 settembre, la Kumanta Musical Academy offrirà inoltre un'anteprima della rassegna con un medley dedicato ai grandi musical internazionali.

Un altro progetto rivolto alle scuole nascerà dalla collaborazione con la Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut. La proposta comprenderà una Rassegna Cinema ed Educazione all'Immagine, rivolta a tutti gli ordini e gradi scolastici, e una mini rassegna di Teatro Ragazzi.

Le iniziative saranno inserite all'interno di percorsi didattici finalizzati alla formazione culturale, alla cittadinanza attiva e alla crescita delle nuove generazioni.

Formazione, al via il corso di recitazione

Il Metamorfosi investirà anche sulla formazione nel settore teatrale e cinematografico. Il 22 settembre 2026 partirà un nuovo corso di recitazione guidato da professionisti del settore.

Tra i docenti ci saranno Giusy Marrone, casting director, acting coach e direttrice artistica, Marinella Anaclerio, regista, drammaturga e formatrice, Flavio Albanese, attore, regista e formatore, e Domenico Piscopo.

Abbonamenti e biglietti

Prosegue intanto la campagna abbonamenti, mentre la vendita dei singoli biglietti è prevista a partire da lunedì 3 agosto.

La presentazione del 18 settembre sarà quindi l'occasione per conoscere nel dettaglio la nuova stagione, gli eventi fuori cartellone e i progetti che accompagneranno l'attività del Teatro Metamorfosi durante tutto l'anno.

L'obiettivo è quello di consolidare il ruolo del Metamorfosi come polo culturale di Rutigliano e punto di riferimento per l'area metropolitana di Bari e i territori limitrofi, attraverso una programmazione capace di unire grandi nomi, nuove produzioni, formazione e coinvolgimento della comunità.