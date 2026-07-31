Poesia contemporanea rende omaggio alla Palestina con “Le Terre di Dentro”

BARI - Sabato 1 agosto, alle 20.30, al teatro Casa di Pulcinella di Bari, si terrà un nuovo appuntamento del Festival “Terre di Dentro”, organizzato da Vita in Moto dedicato alla poesia contemporanea con l’evento “Se sei in un paese qualsiasi della Terra di Bari – Sono radice che cammina”.L’iniziativa, a ingresso gratuito, intreccia letteratura, musica, arti visive e impegno civile, proponendo un percorso che mette al centro la memoria dei luoghi e la voce delle comunità.La serata, curata da Benedetta Lusito, alterna narrazione e canto, restituendo profondità e ritmo alle radici culturali della Terra di Bari.Le letture sono affidate a Martina Spinelli, mentre la selezione dei testi è a cura di Angela Cataldo.Il tema delle letture è la Palestina: un reading che invita a non voltare lo sguardo e a non restare indifferenti di fronte a una tragedia che si compie ogni giorno sotto gli occhi del mondo. È un atto di amore e di speranza, un gesto di fiducia verso il futuro.Come ricordava Edward Said – intellettuale palestinese, critico letterario e tra le voci più autorevoli del pensiero postcoloniale – la scrittura è «l’ultima resistenza che abbiamo contro le pratiche disumane e le ingiustizie che sfigurano la storia dell’umanità».Un’affermazione che restituisce pienamente il senso della serata: usare la parola come spazio di testimonianza, consapevolezza e responsabilità. Teatro Casa di Pulcinella - Arena della Vittoria 4a – Bari Infoline: 3711929045 Inizio spettacolo: 21.00