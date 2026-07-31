Poesia contemporanea rende omaggio alla Palestina con “Le Terre di Dentro”
L’iniziativa, a ingresso gratuito, intreccia letteratura, musica, arti visive e impegno civile, proponendo un percorso che mette al centro la memoria dei luoghi e la voce delle comunità.
La serata, curata da Benedetta Lusito, alterna narrazione e canto, restituendo profondità e ritmo alle radici culturali della Terra di Bari.
Le letture sono affidate a Martina Spinelli, mentre la selezione dei testi è a cura di Angela Cataldo.
Il tema delle letture è la Palestina: un reading che invita a non voltare lo sguardo e a non restare indifferenti di fronte a una tragedia che si compie ogni giorno sotto gli occhi del mondo. È un atto di amore e di speranza, un gesto di fiducia verso il futuro.
Come ricordava Edward Said – intellettuale palestinese, critico letterario e tra le voci più autorevoli del pensiero postcoloniale – la scrittura è «l’ultima resistenza che abbiamo contro le pratiche disumane e le ingiustizie che sfigurano la storia dell’umanità».
Un’affermazione che restituisce pienamente il senso della serata: usare la parola come spazio di testimonianza, consapevolezza e responsabilità. Teatro Casa di Pulcinella - Arena della Vittoria 4a – Bari Infoline: 3711929045 Inizio spettacolo: 21.00
Tags: Cultura e Spettacoli Eventi Libri