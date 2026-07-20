Caldo africano, ancora giorni di afa in Puglia e Basilicata: da martedì crollo delle temperature fino a 10 gradi

BARI - L’ondata di caldo intenso portata dall’continuerà a interessarefino a lunedì, con temperature ben oltre la media stagionale. La svolta è attesa da, quando inizierà una graduale diminuzione dei valori termici grazie all’arrivo di correnti più fresche da nord, con

Quello in corso è uno dei fine settimana più caldi dell’estate, soprattutto nelle aree interne del Foggiano, nel Materano, in particolare nel Metapontino, e nell’entroterra del Tarantino, dove la combinazione tra sole, aria secca e venti meridionali ha favorito temperature eccezionali.

Sul resto della Puglia e della Basilicata le massime oscilleranno tra 35 e 39 gradi, mentre lungo le coste il mare offrirà solo un parziale sollievo. Qui, infatti, alle temperature leggermente più contenute si accompagna un’elevata umidità che rende il caldo particolarmente difficile da sopportare.

Le notti restano tropicali, con valori che in alcune zone non scendono sotto i 30 gradi, mentre nelle ore centrali della giornata il sole continuerà a essere molto intenso. Una situazione che ha già provocato un aumento dei malori, soprattutto tra le persone più fragili.

Al pronto soccorso del Policlinico di Bari, dove mediamente si registrano circa 250 accessi al giorno, da venerdì gli operatori hanno assistito a circa 30 pazienti in più quotidianamente rispetto alla media. Si tratta di un incremento di circa il 15%, legato principalmente a episodi di capogiri, nausea, mal di testa, sbalzi di pressione e disidratazione. Le persone più colpite sono soprattutto anziani e pazienti oncologici, maggiormente esposti alle conseguenze delle alte temperature.

In attesa del cambiamento previsto nei prossimi giorni, resta fondamentale seguire le raccomandazioni per affrontare il caldo: bere frequentemente, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e prestare particolare attenzione alle persone vulnerabili.

Da martedì l’ingresso di aria più fresca da nord interromperà la fase africana, portando un clima decisamente più gradevole, con temperature massime previste tra 29 e 33 gradi, venti di maestrale, aria più secca e notti più fresche. Non sono esclusi inoltre temporali e locali grandinate nelle aree interessate dal passaggio del fronte più instabile.