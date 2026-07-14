Ripensare la genitorialità: il 15 luglio doppio appuntamento alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Una serata dedicata ai cambiamenti della famiglia contemporanea, ai nuovi equilibri della genitorialità e al superamento di stereotipi ancora radicati nella società. È quella in programma mercoledì 15 luglio alle 19.30 alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, nell’ambito del cartellone di eventi di luglio della libreria.

Protagonisti del doppio incontro saranno Nina Gigante, autrice di “Supernova. Quando nasce una madre: le trasformazioni di cui nessuno ti ha mai parlato” (Aboca Edizioni), e Leonardo Mendolicchio, che presenterà “Diventerai uomo. Crescere un figlio oltre il mito della virilità” (Mondadori). L’incontro sarà moderato da Stefania Leo.

La maternità come trasformazione: il viaggio raccontato in “Supernova”

Il primo momento della serata sarà dedicato alla giornalista e health coach Nina Gigante, che nel suo saggio affronta la nascita di una madre come un processo complesso, fatto di cambiamenti profondi, crisi e rinascite.

Attraverso il contributo di neuroscienze, antropologia e vissuto personale, l’autrice introduce il concetto di “matrescenza”, ovvero quella fase di trasformazione che accompagna la donna nel passaggio alla maternità e che presenta molte analogie con l’adolescenza.

Il libro invita a superare il mito della madre perfetta e a riconoscere anche gli aspetti più difficili del post-partum: la fatica, la solitudine e l’ambivalenza emotiva. Una riflessione che restituisce alla maternità una dimensione collettiva e sociale, oltre la sola responsabilità individuale.

Crescere figli maschi oltre gli stereotipi

A seguire, il confronto si sposterà sulla figura paterna e sulla crescita dei ragazzi con lo psichiatra e psicoanalista Leonardo Mendolicchio.

Nel volume “Diventerai uomo”, l’autore analizza la crisi dei modelli tradizionali di mascolinità e la necessità di accompagnare le nuove generazioni verso un’identità più libera dal peso della prestazione, del successo a ogni costo e dell’idea di invulnerabilità.

Partendo dalla propria esperienza clinica e personale, Mendolicchio propone un nuovo approccio educativo basato sull’ascolto, sulla capacità di accogliere fragilità ed emozioni e sul superamento della vergogna legata al fallimento.

Un dialogo sui nuovi equilibri familiari

L’appuntamento alle Vecchie Segherie Mastrototaro vuole offrire al pubblico uno spazio di confronto sulle sfide educative e affettive del presente, promuovendo un’idea di famiglia fondata sull’autenticità, sulla condivisione delle responsabilità e sulla consapevolezza emotiva.

Una serata per interrogarsi su come stanno cambiando i ruoli di madri, padri e figli in una società in continua trasformazione.