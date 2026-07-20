“Saudade en el Tango”: il viaggio emotivo del tango nella rassegna Assud





BARI - Mercoledì 22 luglio, alle ore 20.00, nella Chiesa di San Pasquale di Bari, si terrà lo spettacolo - in prima regionale - “Saudade en el Tango”, nuovo appuntamento della rassegna Assud, proposta dall’associazione Al Nour, all’interno del progetto “Le due Bari”, finanziato dal Mic – Direzione Generale Spettacolo.Lo spettacolo, accessibile in LIS e LIST, nasce come esplorazione del tango in una dimensione viva e in continua trasformazione. Al centro vi è l’incontro tra la voce di Benedetta Lusito e la fisarmonica di Leonardo Di Gioia, che attraversa con sensibilità contemporanea il repertorio tradizionale e quello del tango nuevo. Non una semplice riproposizione, ma una rilettura: i brani vengono scomposti e ricomposti in nuove trame sonore e drammaturgiche, trasformandosi in materia scenica. La musica si apre a contaminazioni jazz, sudamericane e mediterranee; la voce oltrepassa il canto, entrando nella parola, nel gesto, nella presenza. In questo contesto il tango non è solo genere musicale o danza codificata, ma linguaggio emotivo, spazio in cui convivono desiderio e distanza, ironia e abbandono, memoria e improvvisazione. La scena si configura come un paesaggio attraversato da stati d’animo: il corpo può evocare la danza o interromperla, mentre la narrazione si insinua tra le pieghe della musica senza mai diventare didascalica. Saudade diventa così una chiave di lettura, una tensione costante tra ciò che è presente e ciò che manca, tra radice e trasformazione. Ne emerge un concerto performativo, in cui suono, voce e azione scenica dialogano in modo fluido, lasciando spazio all’imprevisto e all’ascolto reciproco.“Lo spettacolo si articolerà come un excursus dedicato al tango e, soprattutto, al tema della saudade – ha spiegato Benedetta Lusito – una dimensione che appartiene non solo al tango, ma anche ad altre culture musicali, in particolare a quella sudamericana. Nel nostro repertorio saranno presenti anche brani che, apparentemente, potrebbero non avere un legame diretto con il tango, ma che fanno parte della tradizione sudamericana e ne condividono pienamente la tematica della saudade. Il percorso si svilupperà attraverso momenti musicali cantati, sezioni esclusivamente strumentali affidate alla fisarmonica, e passaggi narrativi più teatrali. Una struttura che ci permette di attraversare la saudade nelle sue diverse forme, tra musica, parola e gesto”. L’ingresso è gratuito e non è prevista prenotazione. Per ragioni organizzative non sarà possibile riservare posti a persone non presenti.: 371192904520.00