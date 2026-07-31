Serie C, sorteggiati i calendari: il Bari debutta al “San Nicola” contro la Cavese. Subito derby con il Barletta

FRANCESCO LOIACONO - È stato effettuato ieri il sorteggio dei calendari del campionato di Serie C 2026/2027, che prenderà il via il prossimo 23 agosto. Il Bari, inserito nel girone C, inizierà il proprio cammino davanti al pubblico del “San Nicola” affrontando la Cavese nella prima giornata.Il calendario riserva subito una serie di sfide interessanti per i biancorossi, con diversi derby pugliesi già nel girone d’andata. Alla seconda giornata il Bari sarà impegnato al “Puttilli” contro il Barletta, mentre alla terza arriverà al “San Nicola” il Casarano. Alla quarta giornata sarà ancora derby: la squadra barese farà visita all’Altamura allo stadio “D’Angelo”.Gli altri appuntamenti con le formazioni pugliesi arriveranno nella seconda parte del girone d’andata: alla quattordicesima giornata il Bari ospiterà il Foggia al “San Nicola”, alla diciottesima affronterà il Monopoli sempre tra le mura amiche, mentre chiuderà il ciclo dei derby del girone d’andata con la trasferta sul campo del Cerignola al “Monterisi” nella diciannovesima giornata.Tra gli altri match in programma, il Bari affronterà il Potenza in casa alla quinta giornata, sarà ospite del Sorrento nella sesta, mentre alla settima riceverà il Cosenza al “San Nicola”. All’ottava giornata è prevista la sfida esterna contro la Salernitana allo stadio “Arechi”.Due gare consecutive davanti ai propri tifosi attendono poi i biancorossi: alla nona giornata il Bari ospiterà il Giugliano e alla decima il Crotone.Il calendario proseguirà con la trasferta contro la Casertana allo stadio “Pinto” nell’undicesima giornata e la gara interna contro la Scafatese alla dodicesima. Alla tredicesima giornata il Bari sarà impegnato sul campo del Picerno, al “Curcio”, mentre alla quindicesima affronterà il Catania al “Massimino-Cibali”.A chiudere il girone d’andata saranno le sfide contro il Savoia al “San Nicola” nella sedicesima giornata e contro l’Inter Under 23 in trasferta a Monza nella diciassettesima.Prima dell’esordio in campionato, il Bari sarà protagonista anche in Coppa Italia Serie C. Nel primo turno della competizione i biancorossi affronteranno il Casarano il 16 agosto alle ore 21 al “San Nicola”, in una sfida che rappresenterà il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione.