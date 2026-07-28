Tennis, Torneo di San Marino: Compagnucci e Della Valle volano al secondo turno
|(Foto San Marino Open)
FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno del torneo ATP Challenger 125 sulla terra battuta di San Marino Tommaso Compagnucci vince 6-4 7-6 contro l’ americano Dali Blanch e si qualifica per il secondo turno.
Enrico Della Valle vince 6-3 6-3 contro lo svizzero Mike Brunold e vola al secondo turno. Manuel Mazza viene eliminato 6-1 6-4 dal brasiliano Thiago Monteiro.
Stefano Napolitano perde 6-2 6-4 contro il francese Alexandre Muller. Francesco Forti è sconfitto 6-4 3-6 7-6 dal peruviano Juan Pablo Varilas.
Il ceco Michael Vrbensky prevale 6-3 5-7 6-3 sul francese Maxime Janvier. Il boliviano Juan Carlos Prado Angelo si impone 6-4 6-7 6-3 sullo spagnolo Daniel Rincon. Il croato Mili Poljicak supera 7-6 6-3 lo slovacco Jozef Kovalik.