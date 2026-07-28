Il Lecce ha ceduto Perez all' Universidad Catolica



FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha ceduto il difensore cileno Matias Perez in prestito all’ Universidad Catolica, una squadra di Serie A del Cile. - Il Lecce ha ceduto il difensore cileno Matias Perez in prestito all’ Universidad Catolica, una squadra di Serie A del Cile.





Perez ha disputato una partita nel Lecce nel campionato di Serie A che è terminato il 24 maggio. Nella sua carriera Perez ha giocato nel Curicò Unido, nel Curicò Unido Under 21 e nel Curicò Unido Under 18. Inoltre Perez è stato titolare in 11 gare nel Cile Under 20.





Nei prossimi giorni il direttore sportivo Stefano Trinchera del Lecce dovrà attivarsi sul calcio mercato per sostituire Perez con un altro difensore. Poiché però il contratto di Perez col Lecce scadrà il 30 giugno 2028 , a luglio 2027 dopo la fine del prestito l’Universidad Catolica dovrà decidere se acquistare Perez a titolo definitivo o farlo ritornare al Lecce.





Nel prossimo campionato di Serie A il Lecce dovrà cercare di ottenere la salvezza.