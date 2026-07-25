Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 4.1 nella notte: paura tra la popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio, a una profondità di 10 chilometri.

Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito distintamente in tutta la provincia di Isernia e anche in diverse aree delle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. La scossa ha spinto numerosi cittadini a lasciare le proprie abitazioni e a riversarsi in strada per precauzione.

Al momento non risultano danni a persone o cose. I controlli da parte delle autorità proseguono per verificare eventuali criticità sul territorio.

Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata registrata nella stessa area alle 3:41, con ipocentro a 9 chilometri di profondità, confermando il protrarsi dell'attività sismica nella zona.