Terremoto in provincia di Foggia, due scosse in meno di 12 ore: nessun danno segnalato

ROMA - Due scosse di terremoto hanno interessato la provincia dinell’arco di meno di 12 ore. I movimenti sismici, registrati dall’, non hanno provocato danni a persone o cose.

L’evento più recente è stato rilevato questa mattina alle 6.18, con una magnitudo 2.2. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Zapponeta, a una profondità di circa 10 chilometri.

La scossa è stata avvertita anche in alcuni comuni vicini, tra cui Manfredonia, Orta Nova e Carapelle, ma non sono state segnalate criticità o interventi legati al sisma.

Il primo episodio si era verificato nella serata di ieri, alle 18.49, sempre a una profondità di 10 chilometri, con epicentro nel territorio di San Nicandro Garganico.

Anche in quel caso il movimento tellurico è stato percepito dalla popolazione in diversi centri del Gargano e del Tavoliere, tra cui Lesina, Poggio Imperiale e Apricena.

Entrambe le scosse rientrano nella normale attività sismica dell’area e, al momento, non risultano conseguenze per la popolazione né danni alle strutture.