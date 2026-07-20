'Summer Pop Up', il Made in Italy bello e solidale che promuove il territorio e relazioni tra artigiani



Dal 24 al 26 luglio al Grand Hotel Costa Brada di Gallipoli





“Summer Pop Up”, ovvero moda, lifestyle, networking a sfondo social-solidale – ma poi ancora tanto altro - e il Grand Hotel Costa Brada di Gallipoli, a creare una kermesse lunga tre giorni (partenza venerdì 24 luglio) che celebrerà il Made in Italy, ma pure un Salento sempre più meta di eventi di grande appeal.





Appuntamento dal 24 al 26 luglio sulla costa scintillante di Gallipoli con il top dell’artigianalità italiana selezionata dall’occhio esigente di Gabriella Schipa e di “Around_event”, brand specializzato nella valorizzazione dei migliori manufatti artigianali d’Italia, e non solo. Nei tre giorni di rassegna, però, non mancheranno momenti conviviali, degustazioni di specialità locali – in particolare di olio extravergine di oliva di altissima qualità - ed esperienze legate al mondo del benessere, comprese due masterclass di pilates-mat e yoga tenute in riva al mare da docenti di fama.





Un mix virtuoso di progetti “global”. C’è per esempio “The Rapiduo”, manufatti a tiratura limitata ispirati a immagini di storia dell'arte e ottocentesche, applicate su tele o carte pregiate; “Pole Pole”, realtà partenopea che promuove capi realizzati a mano da una comunità keniota, opportunità che consente alle artigiane africane di perseguire dignità, indipendenza e crescita sostenibile per tutta la comunità di riferimento; c’è “Gdd Casarossa tinctoria”, pezzi unici in seta tinta a mano con pigmenti naturali estratti con processi antichi; e ancora, “Bicocca”, brand di costumi da bagno sartoriali ideato da due donne manager per le esigenze delle donne curvy, spesso ignorate dai marchi più diffusi.





“Altri brand artigianali, infine, provengono dal nostro territorio e dalla nostra preziosissima manodopera locale”, aggiunge la mente creativa di “Around_event”, Gabriella Schipa, che ha all’attivo importanti esperienze manageriali. “Poter dare un’opportunità di visibilità ai migliori artigiani del Made in Italy, ma soprattutto consentire alle risorse del nostro territorio di fare networking con altri territori, mi rende orgogliosa e onorata nello stesso tempo. Mi piace pensare di far conoscere al resto del mondo il nostro artigianato antico, che conserva il sapore di una volta” (apertura venerdì 24 luglio dalle 17 alle 20 (ore 19 masterclass di PilatesMat a bordo piscina che vedrà la presenza dell’attrice e showgirl Brigitta Boccoli), 25 e 26 luglio dalle 10.30 alle 20, con masterclass di yoga a bordo piscina alle 8. Ingresso libero).