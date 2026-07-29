Tragedia a Campomarino di Maruggio, morto a 39 anni dopo un incidente: era in vacanza con la famiglia

TARANTO - Non ce l’ha fatta Michele Ambrosi, 39 anni, informatico originario di Anagni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale mentre si trovava in vacanza a Campomarino di Maruggio, nel Tarantino.L’uomo è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria, dove era stato trasportato in codice rosso in seguito allo scontro con un’auto avvenuto venerdì scorso, all’altezza di un incrocio.Ambrosi era un grande appassionato di sport, in particolare di ciclismo, triathlon e maratone. Anche durante la vacanza con la moglie e i due figli aveva portato con sé la bicicletta, con l’intenzione di continuare ad allenarsi.La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio ad Anagni, dove il 39enne era conosciuto e stimato. Amici e conoscenti lo ricordano come una persona generosa, disponibile e molto amata.Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La famiglia ha scelto di donare gli organi del 39enne.Dopo il rilascio della salma, la salma farà ritorno ad Anagni, dove saranno celebrati i funerali.