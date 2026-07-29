Tragedia sul lavoro a Mesagne, crolla una tettoia in un cantiere: morto un operaio di 66 anni

MESAGNE – Tragedia sul lavoro questa mattina a Mesagne, in contrada Manfredonia, dove il crollo di una tettoia all’interno di un cantiere privato ha provocato la morte di un operaio di 66 anni, Antonio D’Errico.Nel cedimento della struttura è rimasto coinvolto anche un secondo lavoratore, di 26 anni, figlio della vittima. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il personale del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure e provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo.Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e chiarire le cause che hanno determinato il cedimento della tettoia. Le forze dell’ordine e gli enti competenti stanno effettuando tutti i rilievi necessari all’interno del cantiere per verificare il rispetto delle norme di sicurezza ed eventuali responsabilità.