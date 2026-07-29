'Panorama Festival' porta la Puglia al centro della mappa mondiale della musica elettronica



La Puglia si prepara ancora una volta a parlare al mondo attraverso la musica. Ad agosto, le Cave del Duca di Lecce ospiteranno la nuova edizione di Panorama Festival, uno degli appuntamenti di musica elettronica più prestigiosi del panorama internazionale, capace di trasformare il Salento in una destinazione globale dove spettacolo, turismo, paesaggio e cultura contemporanea convergono in un'unica esperienza. La Puglia si prepara ancora una volta a parlare al mondo attraverso la musica. Ad agosto, le Cave del Duca di Lecce ospiteranno la nuova edizione di Panorama Festival, uno degli appuntamenti di musica elettronica più prestigiosi del panorama internazionale, capace di trasformare il Salento in una destinazione globale dove spettacolo, turismo, paesaggio e cultura contemporanea convergono in un'unica esperienza.





A certificare la crescita del festival è anche DJ Mag, la più autorevole rivista internazionale del settore, che colloca Panorama al 36° posto tra i festival di musica elettronica del mondo, tra i primi 20 in Europa e al secondo posto in Italia. Un riconoscimento che conferma il rapido percorso di affermazione di un evento già diventato un punto di riferimento nel calendario internazionale della musica elettronica.





La dimensione globale del festival emerge anche dai dati di vendita: a diverse settimane dall'evento, Panorama Festival ha già registrato l'acquisto di biglietti da 60 Paesi, un risultato destinato a crescere nelle prossime settimane e che testimonia la capacità dell'evento di attrarre un pubblico internazionale disposto a raggiungere il Salento per vivere un'esperienza unica.





A rendere ancora più attrattiva l'edizione 2026 contribuirà una line up di assoluto livello internazionale. Saliranno sul palco, in esclusiva italiana per Panorama Festival, artisti come Solomun, Peggy Gou e Yousuke Yukimatsu, mentre nomi tra i più richiesti della scena mondiale come PAWSA, Mochakk, Vintage Culture, Mau P e Josh Baker hanno scelto il festival come una delle pochissime tappe italiane del loro tour.





Ma Panorama oggi rappresenta molto più di un grande evento musicale. Nato nel 2022, il festival si è progressivamente trasformato in un progetto di destination marketing capace di promuovere il territorio attraverso un linguaggio contemporaneo. Migliaia di visitatori italiani e stranieri scelgono la Puglia non soltanto per assistere ai concerti, ma per vivere un'esperienza che unisce musica, paesaggio, ospitalità, enogastronomia e cultura mediterranea.





Il concept "Your Frame in Puglia" sintetizza proprio questa visione: la club culture internazionale incontra la bellezza autentica del territorio, trasformando le Cave del Duca in uno scenario iconico capace di raccontare un volto nuovo della regione.





L'edizione 2025 aveva già evidenziato questa capacità attrattiva, registrando oltre 55.000 presenze con partecipanti provenienti da più di 40 nazioni. Per il 2026, l'obiettivo è consolidare ulteriormente questo percorso, ampliando la platea internazionale e rafforzando il ruolo della Puglia come destinazione di riferimento per il turismo musicale europeo.





Parallelamente cresce anche il modello di accoglienza costruito attorno al festival. Panorama sta infatti sviluppando una strategia sempre più strutturata, pensata per accompagnare il visitatore lungo l'intera esperienza di viaggio. La piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, integrata nel sito ufficiale, permette di organizzare soggiorni direttamente sul territorio, mentre servizi di mobilità, navette dedicate, informazioni digitali e soluzioni personalizzate contribuiscono a rendere semplice l'arrivo e la permanenza del pubblico internazionale. L'offerta è stata inoltre differenziata per rispondere alle esigenze di pubblici differenti. Accanto ai servizi rivolti al pubblico General Admission, Panorama mette a disposizione percorsi Premium e VIP attraverso un servizio di concierge dedicato che organizza transfer privati, soggiorni in hotel e masserie di alta gamma, esperienze enogastronomiche, itinerari esclusivi e attività di destination management. Un modello che consente di generare benefici lungo l'intera filiera turistica e di distribuire il valore economico prodotto dal festival su tutto il territorio.





Grazie anche alla collaborazione con ARET Puglia Promozione e We Are in Puglia, Panorama Festival continua a rafforzare il proprio ruolo come strumento di promozione internazionale della regione, attraverso campagne digitali, storytelling e contenuti che negli ultimi anni hanno generato oltre 20 milioni di impression e ottenuto visibilità sui principali media internazionali specializzati.





La crescita del festival racconta così anche la crescita di un territorio. Panorama non esporta soltanto musica, esporta un'immagine contemporanea della Puglia, capace di affermarsi come destinazione culturale, turistica e creativa nel panorama europeo. Un progetto che utilizza la forza di un grande evento internazionale per generare attrattività, valorizzare il Salento e consolidare il posizionamento della regione tra le grandi destinazioni del turismo esperienziale.



