Trani, Degustazione Casual compie 10 anni: oltre 200 vini e 15 chef per la festa del gusto sul mare

Dieci anni di vino, cucina e convivialità. Degustazione Casual celebra il suo primo decennio e torna a Trani lunedì 20 luglio con una nuova edizione ancora più ricca, confermandosi tra gli appuntamenti enogastronomici più attesi del Mezzogiorno.

La manifestazione si svolgerà nella suggestiva location de “Il Vecchio e il Mare”, nello spazio che conduce fino al faro sul molo Sant’Antuono, a pochi passi dall’Adriatico. Protagonisti saranno oltre 200 vini italiani e internazionali, più di 50 stand, 15 chef e una selezione di produttori provenienti da Italia ed Europa.

Nata nel 2015 dall’intuizione di Luca Palmieri, founder di Food & More, insieme ad Antonio De Feudis, Francesco Mastrodonato e Rocco Fusco, soci e creatori de Il Vecchio e il Mare, Degustazione Casual è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per appassionati, operatori del settore e produttori.

In dieci anni l’evento ha registrato numeri importanti: 10mila presenze complessive, circa mille operatori coinvolti e oltre 2mila etichette transitate dai banchi di degustazione.

Per l’edizione del decennale arriva anche una novità assoluta: per la prima volta nella storia della manifestazione sarà presente uno chef internazionale. Ospite speciale sarà Giovanni Scaraggi, chef del ristorante Sole Giaguaro di Atene, che porterà a Trani un contributo culinario dalla Grecia.

Il vino italiano incontra le grandi etichette europee

Il punto di forza della manifestazione resta la straordinaria proposta enologica, con una presenza particolarmente significativa di vini stranieri. Saranno 72 le cantine italiane e 28 quelle europee presenti fisicamente con stand dedicati.

Tra le realtà internazionali figurano importanti produttori di Champagne, Borgogna, Alsazia, Mosella, Loira, Provenza, Austria, Slovenia e Spagna, con nomi di rilievo del panorama europeo.

Ampia anche la rappresentanza italiana, dal Friuli all’Alto Adige, dal Piemonte alla Toscana, dalla Campania alla Sicilia, con alcune delle cantine più conosciute del panorama nazionale.

Grande attenzione sarà riservata anche alla produzione pugliese, con la partecipazione di numerose realtà regionali tra cui Giancarlo Ceci, Giovanni Aiello, Tenuta Patruno Perniola, Mazzone, Amastuola, Rosa del Golfo, Felline, Tenute Rubino, Masseria Cuturi e molte altre.

Per le aziende non presenti direttamente, gli assaggi saranno comunque garantiti dai degustatori professionisti dell’Associazione Italiana Sommelier.

Quindici chef e un viaggio tra i sapori

Accanto ai vini, Degustazione Casual proporrà una grande esperienza gastronomica con 15 chef pugliesi e l’ospite internazionale Giovanni Scaraggi.

Tra i protagonisti ci saranno professionisti della ristorazione regionale come Michele Matera di Corteinfiore, Domenico Di Tondo di Terradimare, Celso Laforgia di Urban, Grazia Antonini di Cucromia, Pasquale Di Lernia di Pizzeria Galileo, Mario Cimino di Aquae Restaurant, Rocco Violante di Rocco Trattoria Moderna, oltre allo chef resident de Il Vecchio e il Mare, Leonardo Lambro.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare un ambiente informale ma di alta qualità, dove produttori, chef, operatori e pubblico possano incontrarsi e condividere la cultura del buon bere e del buon cibo.

“Re-innamorarsi del vino”

«Vogliamo dedicare questo decimo anniversario agli appassionati e agli operatori alla ricerca di leggerezza e cose buone da bere e mangiare», spiegano gli organizzatori. «In un contesto informale possono nascere partnership e relazioni grazie al confronto diretto tra produttori e pubblico».

Un’edizione che punta anche a valorizzare il vino come elemento culturale e di socialità, dopo anni nei quali il settore è stato spesso al centro del dibattito pubblico.

Info e biglietti

L’evento prenderà il via alle 20.30 per i visitatori, mentre gli accrediti per operatori e stampa inizieranno alle 19.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione:

30 euro in prevendita early bird entro il 1° luglio 2026;

40 euro con 8 ticket degustazione vino e food libero;

50 euro per la formula no limits con degustazione illimitata di cibo e vino.





Degustazione Casual è organizzato da Food & More e Alegra Group, con la media partnership di Pugliosità – Buono da vivere.