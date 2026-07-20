DRIFFest 2026, il gran finale a Sannicandro: quattro serate tra cinema, libri e teatro nel Castello Normanno Svevo

ph_Maria Vernetti

SANNICANDRO DI BARI - La lunga cavalcata diarriva al suo appuntamento conclusivo con quattro serate dedicate al cinema, alla letteratura e al teatro. Da, la corte delospiterà gli eventi finali della rassegna organizzata dalla, con la direzione artistica di

Il programma prenderà il via martedì 21 luglio alle 19.30 con “Del Racconto, l’Amore”, una serata dedicata al rapporto tra dolore, crescita e memoria. Ospite sarà la scrittrice barese Cinzia Cognetti, che presenterà il suo romanzo d’esordio Note a margine del mio dolore (HarperCollins), in dialogo con l’avvocato Michele Laforgia.

Il libro racconta un percorso di formazione in cui il lutto diventa occasione per ricostruire la propria identità e imparare ad accettare che gli altri non coincidano sempre con l’immagine che abbiamo di loro. A seguire sarà proiettato il film “La gioia” di Nicolangelo Gelormini, storia dell’incontro tra Alessio, interpretato da Saul Nanni, e Gioia, una donna interpretata da Valeria Golino, la cui vita cambia dopo un legame inatteso e fragile. Il regista napoletano presenterà personalmente l’opera al pubblico.

Teatro protagonista con “Hamelin”

Mercoledì 22 luglio spazio al teatro, in collaborazione con Puglia Culture. Alle ore 20 andrà in scena “Hamelin”, spettacolo prodotto da Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana, con drammaturgia di Riccardo Spagnulo e Tonio De Nitto, che firma anche la regia, e con protagonista Fabio Tinella.

Lo spettacolo, vincitore dell’Eolo Awards e del Premio Festebà, rilegge la celebre storia del pifferaio magico attraverso un allestimento immersivo: gli spettatori, in numero limitato (massimo 88 persone), saranno coinvolti direttamente grazie all’utilizzo di cuffie speciali. Il biglietto d’ingresso è di 3 euro.

Letteratura e cinema per raccontare i legami

Giovedì 23 luglio alle 19.30 sarà protagonista Pier Lorenzo Pisano, autore del romanzo La somma delle cose (Einaudi), in dialogo con il giornalista Vincenzo Pellico.

Lo scrittore e drammaturgo napoletano propone un viaggio nei sentimenti e nelle relazioni contemporanee, attraverso la storia di un amore costruito su piccoli gesti quotidiani e ricordi destinati a lasciare una traccia profonda.

La serata proseguirà con la proiezione di “L’Attachement – La tenerezza” di Carine Tardieu, film interpretato da Valeria Bruni Tedeschi e premiato in Francia con tre César. La regista sarà collegata in streaming per raccontare il suo lavoro, tratto dal romanzo L’Intimité di Alice Ferney.

La Notte Bianca del Cinema e della Letteratura

Il gran finale del DRIFFest, venerdì 24 luglio, sarà dedicato al tema della pace. La serata partirà con lo scrittore e insegnante Marco Lodoli, che presenterà il romanzo Solo un giorno in dialogo con l’insegnante Bianca Peloso.

A seguire, condotta dalla giornalista Serena Manieri, si terrà la cerimonia di premiazione del festival. Saranno assegnati i riconoscimenti al miglior film della sezione “La terra vista dalla luna”, il premio “Francesco Laudadio” al miglior interprete, il premio al miglior libro della sezione “Non ci resta che leggere” e il premio al miglior film della sezione “I quattrocento colpi”, scelti sulla base dei voti del pubblico.

La serata si concluderà con la proiezione di “Soldato Peter”, poetico film contro ogni guerra, presentato da uno dei registi, Gianfilippo Pedote, che lo ha diretto insieme a Giliano Carli.

Un festival tra cultura e territorio

L’edizione 2026 di “Del Racconto, il Film” è realizzata dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut con il sostegno e la collaborazione di Regione Puglia, Puglia Culture, Apulia Film Commission, Comuni di Bari, Giovinazzo, Sannicandro di Bari e Rutigliano, oltre al Carcere di Trani, all’ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, all’impresa sociale Auxilium di Altamura e all’IISS Tommaso Fiore di Modugno.

Tutti gli incontri si terranno alle 19.30 con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info: 328/4071538 – ibambiniditruffaut.com.