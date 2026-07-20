Bari, le emozioni di Pino Daniele sotto le stelle: al Cortile dell’Ateneo arriva “Napul è… il mondo di Pino Daniele”

È iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale barese. Giovedì 23 luglio alle ore 21, nel suggestivo Cortile dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, andrà in scena “Napul è… il mondo di Pino Daniele”, spettacolo dedicato all’universo musicale e poetico del grande cantautore partenopeo.

L’evento rientra nella 33ª edizione di “Notti di Stelle”, storica rassegna della Camerata Musicale Barese, organizzata in collaborazione con l’Università di Bari e con la direzione artistica del maestro Dino De Palma.

Sul palco saliranno Mario Rosini, voce e interprete del progetto, e l’Orchestra Suoni del Sud, diretta dal maestro Mario Longo, per un viaggio tra blues, jazz, rock e tradizione mediterranea attraverso le canzoni di uno degli artisti italiani più innovativi e amati.

Pino Daniele, nel corso della sua carriera, ha saputo fondere linguaggi musicali diversi creando uno stile unico, capace di unire la cultura napoletana alle sonorità internazionali. Lo spettacolo proporrà una rilettura pop-sinfonica dei suoi brani più celebri, restituendo al pubblico tutta la forza emotiva di un repertorio ancora oggi attuale.

In scaletta alcuni dei grandi successi dell’artista: “Alleria”, “A testa in giù”, “Viento ’e terra”, “Cammina cammina”, “I say i’ sto ccà”, “A me me piace ’o blues”, “Anna verrà”, “Quanno chiove”, “Appocundria” e “Quando”.

A dare voce alle melodie e alle parole di Pino Daniele sarà Mario Rosini, originario di Gioia del Colle, secondo classificato al Festival di Sanremo 2004, docente di Canto Jazz e presidente della Commissione Artistica del Premio Mia Martini. Al suo fianco una formazione musicale di grande qualità come l’Orchestra Suoni del Sud.

Come da tradizione di “Notti di Stelle”, la serata sarà anticipata dall’aperitivo musicale “Spritz-ziamo musica”, in programma dalle 20 alle 20.40, un momento di incontro e convivialità prima del concerto.

L’ingresso al Cortile dell’Ateneo sarà da via Nicolai. Il biglietto, comprensivo di aperitivo e spettacolo, ha un costo di 35 euro. La prevendita è disponibile presso la sede della Camerata Musicale Barese in via Sparano 141, sui circuiti online ufficiali e direttamente la sera dell’evento al botteghino del Cortile dell’Ateneo dalle ore 19.

La rassegna è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari, con il sostegno di realtà imprenditoriali del territorio attraverso l’Art Bonus.



