Trump rilancia la "dottrina Fafo": nuove immagini create con l'IA per ammonire l'Iran









Donald Trump è tornato a lanciare un monito all'Iran, affidandosi ancora una volta a immagini generate con l'intelligenza artificiale, mentre i colloqui tra le parti sembrano proseguire dopo due notti senza raid statunitensi.

Dopo aver trascorso la mattinata nel suo golf club in Virginia, il presidente americano ha pubblicato su Truth Social una serie di immagini dal forte impatto simbolico. Tra queste, una raffigura un intenso attacco aereo contro l'isola di Kharg, nel Golfo Persico, snodo strategico per l'export petrolifero iraniano, accompagnata dalla scritta: "Strike on Kharg".

Un'altra immagine mostra Trump in piedi sul ponte di una nave militare statunitense, con la bandiera americana che sventola e quella iraniana gettata a terra, sullo sfondo di una portaerei Usa. In un ulteriore post, il tycoon accosta una petroliera iraniana a una nave americana con la didascalia: "Questa ora è la nostra petroliera!". Un'altra raffigurazione mostra invece una grande esplosione su una nave iraniana con la scritta: "Niente più motori".

In una delle immagini più emblematiche, Trump è al timone di un'unità della Marina statunitense, alla guida di un gruppo d'attacco, mentre indossa un cappellino rosso con la scritta FAFO, acronimo dell'espressione inglese "Fuck Around and Find Out".

La cosiddetta "dottrina FAFO", traducibile come "provaci e ne pagherai le conseguenze", è diventata uno slogan utilizzato da Trump, dalla sua amministrazione e dai suoi sostenitori per ribadire che qualsiasi azione ostile nei confronti degli Stati Uniti comporterà conseguenze rapide e severe, sia sul piano della politica estera sia su quello della politica interna.