Uomo accoltellato nella notte a Milano: è ricoverato in gravi condizioni





MILANO -Un uomo di 49 anni è stato trovato poco prima della mezzanotte con una profonda ferita al torace in via Ludovico Montegani, alla periferia di Milano. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini.