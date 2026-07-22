Vasto incendio a Lama del Duca, le fiamme si avvicinano alle abitazioni: vigili del fuoco al lavoro

BARI - Un altroè divampato a, nel rione. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione incolta e dal forte vento, si sono rapidamente propagate in direzione della zona abitata, destando preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni per circoscrivere e domare il rogo. A supporto dei pompieri baresi è intervenuta anche una squadra proveniente da Avellino, presente da ieri in Puglia per contribuire alle operazioni di emergenza legate all'incendio che ha interessato il Parco dell'Alta Murgia.

Sul luogo dell'incendio è arrivato immediatamente anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, per seguire da vicino l'evolversi della situazione.

Le squadre dei vigili del fuoco sono tuttora al lavoro per contenere l'avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza l'area.