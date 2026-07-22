Tragedia a Ibiza, trovato morto a 33 anni un giovane di Lucera: era cantante e dj

IBIZA - È stato trovato morto lo scorso, 33 anni, originario di, nel Foggiano. Il giovane lavorava sull'isola spagnola come cameriere e portava avanti anche la sua grande passione per la musica. Cantante e dj, era conosciuto con il nome d'artee faceva parte del gruppo hip hop di

Il corpo del 33enne è stato rinvenuto nei pressi del porto, in una zona dove attraccano traghetti e navi da crociera. Sul cadavere sarebbe stata eseguita l'autopsia, ma al momento non sono ancora noti gli esiti. Le autorità spagnole stanno indagando per chiarire le cause e le circostanze della morte.

Francesco si trovava a Ibiza per lavorare durante la stagione estiva. Dopo alcune esperienze professionali in giro per l'Europa, aveva trovato un impiego come cameriere al ristorante Rigatoni.

A dare l'allarme alla famiglia è stato un amico del giovane. L'uomo aveva contattato Francesco per fargli gli auguri di compleanno, ma alla videochiamata avrebbero risposto gli agenti della polizia di Ibiza.

Il fratello della vittima, Antonio, è partito per l'isola spagnola per seguire da vicino gli sviluppi dell'inchiesta e avviare le procedure necessarie per il rimpatrio della salma in Italia. La famiglia è in contatto con la Farnesina.

«Cosa sia successo quella notte è tutto da scoprire – ha scritto sui social la cognata Yuliia Protsyshyn – a noi non hanno detto tanto. Per tutti noi è una tragedia enorme e faremo di tutto per scoprire la verità».

Intanto è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le spese del rimpatrio della salma. In poche ore sono state raccolte oltre 300 donazioni.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti del giovane, ricordato anche per il suo impegno nel mondo della musica e per l'esperienza con The Black Dogz, realtà hip hop legata al territorio di Rodi Garganico.