Vent'anni di birra e sound: a Galatina domani taglio del nastro della più grande edizione di sempre a tema university



Dal 1° al 9 agosto il Festival Internazionale della Birra inaugura una nuova era nel Quartiere Fieristico di Galatina: 200 birre dal mondo, 2 concerti gratuiti a sera, street food d'eccellenza, servizi innovativi e un'esperienza sempre più accessibile. The Kolors aprono l’evento. Navette dedicate, app ufficiale e servizi pensati per garantire accoglienza, sicurezza e inclusione. Presente la birra Obolon dall’Ucraina, messaggio di speranza e pace





GALATINA (LE) - Vent'anni di musica, birra, sapori e condivisione. Vent'anni di un festival che è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana e che oggi inaugura una nuova pagina della sua storia. Dal 1° al 9 agosto, il Festival Internazionale della Birra "Birra & Sound" celebra la sua ventesima edizione trasferendosi nella nuova e ampia cornice del Quartiere Fieristico di Galatina, pronto ad accogliere migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia.





Non si tratta soltanto di un cambio di location, ma dell'inizio di una nuova fase di crescita. Galatina diventa la nuova casa di una manifestazione che, nel corso degli anni, ha saputo trasformarsi in un autentico punto di riferimento nazionale, unendo cultura brassicola, grande musica dal vivo, gastronomia di qualità e valorizzazione del territorio.





Ad aprire il festival saranno The Kolors, protagonisti della prima grande serata gratuita con uno spettacolo che porterà sul palco tutta l'energia dei loro successi, da Italodisco a Un ragazzo una ragazza. Al loro fianco saliranno sul palco anche Lu Rusciu Nosciu, simbolo della tradizione musicale salentina. Sarà soltanto l'inizio di un programma che proporrà due concerti gratuiti ogni sera, affiancati dall'animazione di Ciccio Riccio, con artisti capaci di attraversare generi e generazioni: dal reggae dei Sud Sound System alla pizzica di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds, passando per nuove proposte come Welo, SiaKa e Ipergalattici.





Ma il cuore di Birra & Sound resta anche l'esperienza brassicola. Per celebrare il ventesimo anniversario il festival raddoppia la propria proposta, passando da 100 a oltre 200 tipologie di birra, costruendo un vero viaggio tra le migliori produzioni italiane e internazionali.





Grande spazio sarà dedicato alla filiera agricola italiana grazie alla collaborazione con il Consorzio Agricolo, che racconta una produzione interamente italiana, dall'orzo destinato alla maltazione fino al luppolo, agli aromi e all'acqua, dimostrando come una grande birra nasca prima di tutto dalla qualità della terra.





Tra le novità più attese torna Tennent's con un'area dedicata alla storica produzione scozzese, mentre l'Irlanda sarà rappresentata da Guinness, Guinness IPA, Harp e Harp Strong. Grande attenzione anche alla tradizione bavarese con Augustiner, protagonista di uno degli spazi più caratteristici del festival, dove la birra sarà spillata anche da botti a caduta e servita esclusivamente in boccali di vetro, ricreando l'atmosfera delle storiche birrerie di Monaco.





Ampio spazio sarà riservato anche ai migliori birrifici artigianali italiani, con realtà come WAR, Birrificio dei Castelli, Cane di Guerra, Rurale, Mastio, Birra Salento, L'Olmaia e Officine Birrai, mentre il percorso internazionale si arricchirà con Krombacher, Maisel e le numerose etichette proposte grazie alla collaborazione con AB InBev, tra cui Corona, Franziskaner, Peroni, Raffo, Raffo Grezza, Nastro Azzurro e numerose specialità europee.





Tra le presenze più significative figura anche Obolon, storico birrificio ucraino che continua a produrre nonostante le difficoltà della guerra, trasformando la propria partecipazione in un messaggio concreto di resilienza e sostegno.





Accanto alle birre, il festival propone un percorso gastronomico capace di soddisfare ogni esigenza alimentare, con proposte dedicate anche a vegetariani, vegani e persone con intolleranze.





Grande protagonista sarà il caciocavallo, declinato in numerose preparazioni: dalle polpette con cuore filante agli spiedini, dalle chips cacio e pepe ai bruschettoni, fino ai panini gourmet abbinati al salsicciotto di Alberobello e agli straccetti di Locorotondo. Non mancheranno degustazioni dedicate e reinterpretazioni della tradizionale cacio e pepe.





Per gli amanti della carne, le griglie offriranno un ricco assortimento di specialità regionali: salsicce, capocollo, bombette, gnummerieddi, porchetta, hamburger, arrosticini, costate, pancetta e maxi grigliate pensate per esaltare la convivialità tipica delle grandi feste estive.





L'edizione 2026 punta inoltre a migliorare l'esperienza del pubblico grazie a servizi sempre più efficienti e accessibili.





Per raggiungere comodamente il Quartiere Fieristico sarà attivo il servizio navetta ufficiale, con partenze da Gallipoli, Lecce, Otranto e Leverano. Il biglietto, al costo di 19 euro, comprende viaggio di andata e ritorno e una birra da 30 cl inclusa. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro 48 ore prima della data prescelta. Prenotazioni: https://birraesoundfestival.com/park-bus/





Particolare attenzione sarà dedicata anche all'accessibilità, con servizi specifici per le persone con disabilità e un'organizzazione pensata per garantire la massima fruibilità degli spazi grazie ad Abilfest. Tre concerti, tra cui quello dei The Kolors saranno tradotti in tempo reale in Lis, il linguaggio dei segni per essere ascoltati da chi è sordo.





A supportare i visitatori ci sarà inoltre l'App ufficiale del festival, attraverso cui sarà possibile consultare programma, mappe, informazioni utili e servizi disponibili o anche prenotare parcheggio e saltare la fila alle casse.





"In questi vent'anni abbiamo costruito molto più di un festival. Abbiamo creato un luogo di incontro, di condivisione e di appartenenza, capace di unire musica, cultura birraria, sapori e persone. Il trasferimento a Galatina rappresenta una nuova straordinaria opportunità di crescita e il simbolo di una collaborazione virtuosa tra territori, istituzioni, imprese e comunità. È la dimostrazione che, quando pubblico e privato lavorano insieme condividendo una visione comune, è possibile creare eventi capaci di generare valore per tutto il territorio" spiegano gli organizzatori.





Le radici di Birra & Sound restano profondamente salentine, ma il suo sguardo è oggi più ampio che mai. Dopo vent'anni il festival continua a crescere senza perdere la propria identità, confermandosi un grande evento popolare capace di unire tradizione e innovazione, qualità e divertimento, territorio e internazionalità.





Per nove giorni Galatina diventerà così la capitale italiana della birra, della musica e del gusto, celebrando vent'anni di una storia destinata a continuare.