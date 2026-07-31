Briganti di Terra d'Otranto e Kamafei protagonisti della tappa di Calimera del Festival Itinerante 2026



Sabato 1 agosto in Piazza Partigiani La scuola di danza, il concerto dei Briganti di Terra d'Otranto e il progetto musicale dei Kamafei.





Il Festival Itinerante de La Notte della Taranta Le vie del Mediterraneo prosegue sabato 1 agosto facendo tappa a Calimera. Dalle 20.30 in Piazza Partigiani il programma si apre con La scuola di Danza, il progetto curato dai maestri e dai danzatori della Fondazione La Notte della Taranta: un'occasione per avvicinarsi alla pizzica pizzica attraverso il movimento, il dialogo tra i danzatori e la ronda, il cerchio collettivo in cui la danza diventa esperienza condivisa.





A seguire la musica entra nel vivo con i Briganti di Terra d'Otranto, la formazione nata nel 2001 a Martignano, che da oltre vent'anni prosegue un lavoro di ricerca e reinterpretazione del repertorio musicale del Salento, dove pizzica pizzica, melodie grike, tradizioni popolari e composizioni originali si incontrano in un progetto che coniuga attenzione filologica ed energia dello spettacolo dal vivo.





La tappa di Calimera si conclude con il concerto dei Kamafei. Dal griko, “caldo che scorre”, fanno della pizzica pizzica una festa collettiva dove Antonio Melegari guida un ensemble che intreccia le melodie della Grecìa Salentina a sonorità contemporanee. Un equilibrio vivo e partecipato, che coinvolge il pubblico come in una ronda estiva, tra saperi coreutico-musicali trasmessi di generazione in generazione e voci del presente.





Le vie del Mediterraneo è il titolo e il filo conduttore del Festival Itinerante 2026 de La Notte della Taranta. Sino al 19 agosto, il Festival Itinerante tocca venti Comuni del Salento con un programma artistico coordinato da Fabio Chiriatti e Renata Nemola, costruito tra voci storiche, interpreti delle nuove generazioni, canti solistici, polivocalità e nuove risorse offerte dalla ricerca elettronica, facendo incontrare artisti provenienti da diverse aree del Sud Italia e del Mediterraneo. Il percorso accompagna il pubblico verso il Concertone di Melpignano, in programma sabato 22 agosto sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, con Ermal Meta Maestro concertatore e le coreografie di Fredy Franzutti. Il 23 agosto è in programma La Notte delle Ronde nel centro storico di Galatina.