'Eleganza in Jazz': a Gravina in Puglia una serata tra swing, ballad e i grandi classici di Sinatra e Tony Bennett



GRAVINA IN PUGLIA (BA) - La magia del grande jazz arriva nel cuore di Gravina in Puglia con "Eleganza in Jazz", il concerto della Saverio Scattaglia Jazz Society in programma giovedì 23 luglio, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di Piazza Cattedrale. - La magia del grande jazz arriva nel cuore di Gravina in Puglia con "Eleganza in Jazz", il concerto della Saverio Scattaglia Jazz Society in programma giovedì 23 luglio, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di Piazza Cattedrale.





Protagonista della serata sarà il crooner barese Saverio Scattaglia, accompagnato dal suo quintetto, per uno spettacolo che accompagnerà il pubblico in una raffinata promenade musicale tra le più celebri melodie della tradizione jazzistica. Il repertorio spazierà tra coinvolgenti ritmiche swing e intense ballad, offrendo un viaggio affascinante attraverso i capolavori interpretati da autentiche icone della musica internazionale come Frank Sinatra, Tony Bennett, Johnny Hartman e altri maestri dell'eleganza musicale.





Il concerto proporrà un raffinato intreccio di brani americani e italiani, nel segno dello stile, della classe e della grande tradizione jazz, con l'obiettivo di regalare agli spettatori un'esperienza coinvolgente e ricca di emozioni.





L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Gravina in Puglia, in collaborazione con l'Associazione Union Pro Europe, e si avvale del sostegno di Ford Autoteam S.p.A.





L'ingresso è gratuito e l'evento prevede posti a sedere, consentendo al pubblico di vivere la serata in totale comfort.





Per informazioni è possibile contattare il numero 3356232921. Una preziosa occasione per gli appassionati del jazz e per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all'insegna della buona musica in una delle piazze più affascinanti della Puglia.