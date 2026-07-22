Violento vortice d'aria sul litorale di Melendugno: danni a Torre dell'Orso, paura tra turisti e residenti

MELENDUGNO - Momenti di forte apprensione questa sera lungo la fascia costiera adriatica del Salento. Attorno allesi è abbattuto sul litorale di, interessando in rapida successione le località turistiche di

A San Foca, la furia del vento ha sorpreso passanti e fedeli, costringendo a interrompere bruscamente i festeggiamenti del santo patrono, in quel momento in pieno svolgimento.

Poco più a sud, a Torre dell'Orso, una violenta raffica ha abbattuto un grosso albero lungo il viale principale del passeggio estivo. L'albero ha provocato danni anche ad alcune attività commerciali della zona.

L'emergenza ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell'ordine e alla Polizia Locale, impegnate nella messa in sicurezza delle aree colpite e nella rimozione di detriti e rami spezzati dalle strade.

Nonostante la violenza del fenomeno meteorologico, fortunatamente non si registrano feriti tra i residenti e i numerosi turisti presenti nelle località costiere.