WTA 250 di Praga, Bartunkova e Valentova avanzano al secondo turno
FRANCESCO LOIACONO - Si sono disputati diversi incontri del primo turno del WTA 250 di Praga, torneo sulla superficie in cemento.
La ceca Nicole Bartunkova ha superato in rimonta la cinese Yue Yuan con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, conquistando l'accesso al secondo turno.
Successo netto per la ceca Tereza Valentova, che ha battuto l'australiana Priscilla Hon per 6-3, 6-1. Avanza anche la connazionale Sara Bejlek, vittoriosa sulla russa Anna Blinkova per 7-6, 3-6, 6-1.
La giapponese Mai Hontama ha superato la francese Diane Parry con un perentorio 6-4, 6-0, mentre l'australiana Maya Joint ha avuto la meglio sulla ceca Laura Samson per 6-4, 3-6, 6-2.
La thailandese Lanlana Tararudee ha sconfitto la ceca Jana Kovackova al termine di un match combattuto, chiuso sul 6-3, 5-7, 6-2.
Vittoria in due set anche per la russa Maria Timofeeva, che ha battuto la bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 6-3, 6-4. Infine, l'austriaca Lilli Tagger ha superato la cinese Xinyu Gao con il punteggio di 6-2, 6-4.