WTA 250 di Praga, Bartunkova e Valentova avanzano al secondo turno

FRANCESCO LOIACONO - Si sono disputati diversi incontri del, torneo sulla superficie in cemento.

La ceca Nicole Bartunkova ha superato in rimonta la cinese Yue Yuan con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, conquistando l'accesso al secondo turno.

Successo netto per la ceca Tereza Valentova, che ha battuto l'australiana Priscilla Hon per 6-3, 6-1. Avanza anche la connazionale Sara Bejlek, vittoriosa sulla russa Anna Blinkova per 7-6, 3-6, 6-1.

La giapponese Mai Hontama ha superato la francese Diane Parry con un perentorio 6-4, 6-0, mentre l'australiana Maya Joint ha avuto la meglio sulla ceca Laura Samson per 6-4, 3-6, 6-2.

La thailandese Lanlana Tararudee ha sconfitto la ceca Jana Kovackova al termine di un match combattuto, chiuso sul 6-3, 5-7, 6-2.

Vittoria in due set anche per la russa Maria Timofeeva, che ha battuto la bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 6-3, 6-4. Infine, l'austriaca Lilli Tagger ha superato la cinese Xinyu Gao con il punteggio di 6-2, 6-4.