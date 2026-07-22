Lecce, ceduto McJannet al Cosenza: il centrocampista riparte dalla Serie C

FRANCESCO LOIACONO - Ilha ceduto a titolo definitivo il centrocampista irlandeseal, in Serie C.

Nella scorsa stagione il giocatore aveva militato in prestito alla Ternana, collezionando 25 presenze nel campionato di Serie C. McJannet ha vestito in carriera anche le maglie di Audace Cerignola, Lecce Under 19, Luton Under 18 e Luton Academy.

Il centrocampista vanta inoltre una significativa esperienza con le nazionali giovanili irlandesi: è stato titolare in 6 partite con l'Irlanda Under 21 e in 13 incontri con l'Under 19.

Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera dovrà lavorare sul mercato per individuare un nuovo centrocampista che possa prendere il posto di McJannet nella rosa salentina.

La formazione giallorossa si prepara intanto ad affrontare il prossimo campionato di Serie A, con l'obiettivo principale di conquistare una nuova salvezza.