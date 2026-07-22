Al via il XVI Festival del Belcanto di Turi: questa sera in scena i The Four Italian Tenors

TURI - Prende il via questa sera,, la XVI edizione del, in provincia di Bari. Nell'atrio dell'Oratorio in Strada Mola, protagonisti del primo appuntamento estivo saranno icon lo spettacolo “Un amore così grande”, accompagnati dall'diretta dal maestro

Uno spettacolo di respiro internazionale che celebra l'eccellenza della tradizione musicale italiana e che porterà sul palco un viaggio tra la grande tradizione operistica e le più amate melodie della canzone classica e napoletana. In scaletta alcune delle più celebri arie d'opera e grandi classici della musica italiana, tra cui “Non ti scordar di me” e “'O sole mio”.

Formatisi nel 2018 con l'obiettivo di promuovere la tradizione musicale italiana nel mondo, i The Four Italian Tenors, composti da Alessandro Fantoni, Angelo Forte, Gianni Leccese e Ugo Tarquini, hanno calcato negli anni i palcoscenici di importanti teatri di America, Europa e Asia, conquistando il pubblico internazionale.

Il Festival proseguirà il 1° agosto alle 21, sempre nell'atrio dell'Oratorio, con “La Traviata” di Giuseppe Verdi. L'opera sarà proposta con l'Orchestra del Taranto Opera Festival diretta da Ferdinando Redavid, la regia di Luigi Travaglio e la direzione del coro affidata a Tiziana Spagnoletta.

Il 3 agosto alle 21, in Piazza Gonnelli, sarà invece assegnato il Premio del Belcanto 2026, riconoscimento dedicato agli artisti pugliesi che si distinguono nel panorama lirico. Il premio sarà conferito al soprano Rachele Stanisci, che si esibirà dal vivo nel corso della serata.

I tre appuntamenti saranno presentati dall'attrice e conduttrice televisiva Ivana Pantaleo.

Promosso dall'Associazione Chi è di scena!?, con il contributo economico e il patrocinio del Comune di Turi, l'intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione della Regione Puglia e la direzione artistica del maestro Ferdinando Redavid, il Festival del Belcanto si conferma tra gli appuntamenti di rilievo della scena culturale pugliese, punto di riferimento per gli appassionati della lirica e della grande tradizione operistica.

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sul sito ufficiale dell'Accademia Chi è di scena!? e sui canali social ufficiali del festival. Per informazioni è possibile contattare il numero 331 3460579.



